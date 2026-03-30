Future Leaders Summit na Bledu: Kritičko razmišljanje i otpornost kao ključne vještine mladih za buduće poslove

Future Leaders Summit na Bledu, u organizaciji Future Tense powered by Lürssen konferencije i IEDC – poslovne škole Bled, okupio je studente i učenike, kao i predstavnike akademske i poslovne zajednice, kako bi raspravljali o budućnosti obrazovanja i tržišta rada. Summit je bio prilika za ravnopravnu razmjenu ideja i mišljenja o ključnim izazovima s kojima se suočavamo te za razmatranje kako najbolje pripremiti mlade za svijet koji se ubrzano mijenja.

“Transformacija obrazovanja nije stvar instantnih promjena, već zahtijeva fokusiran i kontinuirani napor svih sektora društva. Ako želimo pripremiti mlade za budućnost, prvo moramo priznati da ih ne možemo pripremati sustavom iz prošlosti. Svijet se promijenio pa se treba promijeniti i škola kao njegov temelj.“, rekao je prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić, predsjednik Uprave IEDC – Poslovne škole Bled. Omazić je naglasio da se ne radi samo o tome što učimo, već i o tome kako učimo i kako te vještine primijeniti u stvarnom životu: “U svijetu u kojem će gotovo 40 % današnjih vještina u idućih 5 godina izgubiti na važnosti, najveća konkurentska prednost više nije znanje, nego sposobnost stalnog učenja i kontinuirana reinovacija sebe.“

Kroz predavanja i panel diskusiju, učenici, studenti, poslovna zajednica i predstavnici akademske zajednice raspravljali su o važnosti kritičkog i analitičkog razmišljanja, otpornosti i prilagodbi obrazovnog sustava za ubrzane tehnološke promjene. Sudionici su se inspirirali u radnim sesijama i govorima Korada Korlevića, edukatora i astronoma, prof. dr. sc. Snježane Prijić Samaržije, bivše rektorice i profesorice na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci te članice Upravnog odbora Lürssen Foundation, prof. dr. sc. Mislava Ante Omazića, predsjednika Uprave IEDC – Poslovne škole Bled te Milene Prodanić Tišma, osnivačice i ravnateljice škole Bright Horizons – Vedri obzori.

“Razmišljanje o budućnosti obrazovanja kreiralo je različite scenarije u rasponu od poželjnih i mudrih prilagodbi novim paradigmama komunikacije, učenja i istraživanja do onih koji u potpunosti podčinjavaju sustav obrazovanja, redefinirajući vrijednost diploma, kurikuluma i uključujući u obrazovani proces ne-tradicionalne isporučitelje obrazovnih sadržaja. Europa ima posebnu odgovornost u tom procesu – ne samo očuvati svoje vrijednosti nego ih smisleno ugraditi u obrazovanje budućnosti jer se ovdje radi o najvažnijem poslu na svijetu“, naglasila je prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija, profesorica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci te članice Upravnog odbora Lürssen Foundation.

“Danas je jasno da obrazovanje nije samo priprema za prvi posao. Ono oblikuje kako razmišljamo, kako surađujemo i kakvo društvo ostavljamo iza sebe“, istaknula je Manuela Šola, vlasnica agencijeKomunikacijski laboratorij i pokretačica Future Tense powered by Lürssen konferencije. Ovaj događaj pružio je platformu za otvoreni dijalog između onih koji dolaze na tržište rada i onih koji ga oblikuju.

Obrazovni sustav mora osnažiti mlade ne samo znanjem, nego sposobnošću da preuzmu odgovornost, oblikuju promjene i vode u svijetu koji se stalno redefinira. Prvi Future Leaders Summit pokazao je da upravo suradnja između obrazovanja, poslovnog sektora i različitih generacija stvara temelje za otpornije i relevantnije društvo. Upravo se ta energija i otvoreni dijalog započet na Future Leaders Summitu nastavljaju i produbljuju na Future Tense powered by Lürssen konferenciji, gdje se ista pitanja promatraju iz globalne, strateške perspektive.

22. travnja u Zagrebu, na Future Tense powered by Lürssen konferenciji, govorit će Mikko Hyppönen, globalni stručnjak za kibernetičku sigurnost, futurolog Rik Vera, dr. sc. Susanna Søberg na temu dugovječnosti, Simon J. Evenett o geopolitici, a o održivim praksama i transformaciji tradicionalnih industrija govorit će Märtha Rehnberg.

Future Tense powered by Lürssen okuplja vodeće poslovne lidere, predstavnike akademske i znanstvene zajednice, a suradnjom s Kopenhaškim institutom za studije o budućnosti (CIFS), IEDC -Poslovnom školom Bled, Udrugom za promociju pametnih industrija te Europskim forumom potiče razvoj nove generacije lidera spremnih na buduće izazove.