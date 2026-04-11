Gdje je najskuplje gorivo u Europi, a gdje najjeftinije? Evo kako stoji Hrvatska

Cijene benzina i dizela značajno su porasle diljem Europe zbog krize na Bliskom istoku.

U Europskoj uniji cijene benzina su oko 15% više, a cijene dizela oko 30% više početkom travnja u usporedbi s krajem veljače 2026.

Prema Tjednom biltenu o cijenama nafte Europske komisije objavljenom 2. travnja 2026., prosječna cijena benzina Eurosuper 95 u EU iznosi 1,871 eura po litri, dok je dizel 2,076 eura po litri. Ove cijene odražavaju stanje 30. ožujka.

Najskuplji dizel je u Nizozemskoj, Danskoj i Njemačkoj. Unutar EU, cijene dizela po litri kreću se od 1,21 eura na Malti do 2,46 eura u Nizozemskoj.

Osim Nizozemske, najviše cijene dizela zabilježene su u Danskoj (2,36 eura), Njemačkoj (2,29 eura), Finskoj (2,27 eura) i Belgiji (2,23 eura).

Cijene dizela također su iznad prosjeka EU u Austriji (2,20 €), Francuskoj (2,19 €), Irskoj (2,18 €), Švedskoj (2,15 €), Litvi (2,12 €) i Grčkoj (2,12 €).

Najjeftiniji dizel na Malti, u Mađarskoj i Sloveniji

Malta je iznimka, s najnižim cijenama dizela od 1,21 eura po litri, dok su sljedeće najjeftinije zemlje Mađarska (1,62 eura), Slovenija (1,62 eura) i Bugarska (1,62 eura).

Cijene goriva: dizel (30.3.2026.); Izvor: Europska komisija

Također je ispod 2 eura po litri u Slovačkoj (1,69 eura), Španjolskoj (1,78 eura), Cipru (1,84 eura), Hrvatskoj (1,88 eura) i Češkoj (1,97 eura).

Cijene benzina (Eurosuper 95) po litri kreću se od 1,34 € na Malti do 2,33 € u Nizozemskoj. To pokazuje da su cijene i benzina i dizela najviše i najniže u istim zemljama.

Zemlje s najvišim cijenama benzina uglavnom su iste kao i za dizel. Litra Eurosupera 95 košta 2,23 eura u Danskoj, 2,13 eura u Njemačkoj i 2,05 eura u Finskoj.

Cijene benzina su također iznad 2 eura po litri u Grčkoj (2,05 eura) i Francuskoj (2,01 eura).

Iako Malta (1,34 eura) ima najnižu cijenu benzina u EU, to nije iznimka kao kod dizela, budući da je Bugarska odmah iza nje s 1,44 eura.

Cijene Eurosupera 95 također su ispod 1,60 eura po litri u Sloveniji (1,51 eura), Mađarskoj (1,54 eura), Španjolskoj (1,56 eura), Slovačkoj (1,58 eura) i Cipru (1,58 eura).

Cijene goriva: Eurosuper 95 (30.3.2026.); Izvor: Europska komisija

Cijena autoplina

U prosjeku, cijena autoplina u EU iznosila je 0,841 eura po litri. Italija (0,66 eura) ima najnižu cijenu, dok Hrvatska (1,26 eura) ima najvišu.

Uspoređujući cijene goriva prije američko-izraelskog napada, koji je započeo 28. veljače 2026., s početkom travnja, benzin je porastao s 1,64 eura 23. veljače na 1,87 eura 30. ožujka.

U istom razdoblju, cijena dizela porasla je s 1,59 € na 2,08 €. To odgovara povećanju cijena benzina od 14% i povećanju cijena dizela od 30%.

Udio poreza u cijenama goriva

Značajan udio cijena goriva u Europi dolazi od poreza. Članak Euronews Businessa pod nazivom ‘Tko plaća najveći porez na gorivo u Europi? ‘ ispituje udio poreza na temelju cijena od 16. ožujka 2026.

Na taj datum, porezi čine 44,6% cijena dizela i 52,1% cijena benzina. Najveći udio poreza za benzin je u Sloveniji (54,8%), dok je najniži u Bugarskoj (43,9%).

Kod dizela, najveći udio je na Malti (54,3%), a najmanji u Estoniji (37,6%).

Ukupan iznos plaćenog poreza u eurima može se razlikovati od tih udjela, budući da se cijene goriva prije oporezivanja uvelike razlikuju među zemljama.

Prema Eurostatu, u 2024. godini 66,6% novoregistriranih automobila bila su vozila s benzinskim motorom, 16,9% vozila s dizelskim motorom, a 13,5% vozila samo na baterije.