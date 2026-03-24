Gdje se u Europi može pristojno živjeti od mirovine?

Mirovine uvelike variraju diljem Europe. U sjevernoj i zapadnoj Europi često pokrivaju ili premašuju osnovne troškove, dok u istočnoj Europi i na Balkanu često nisu dovoljne da ih pokriju.

U 20 od 39 europskih zemalja, prema istraživanju tvrtke za obračun plaća i ljudske resurse Moorepay, mirovine nisu dovoljne za pokrivanje osnovnih životnih troškova.

Troškovi ne uključuju najamninu. Kad bi se najamnina uključila, taj bi se broj vjerojatno značajno povećao.

Dakle, koliki dio životnih troškova pokrivaju državne mirovine, isključujući stanarinu, od kraja 2025. godine?

Istraživanje je provedeno u 39 europskih zemalja, uključujući članice EU-a, zemlje kandidatkinje, zemlje EFTA-e i Ujedinjeno Kraljevstvo.

To odražava troškove života samca i jedne mirovine krajem listopada 2025.

Dok je Moorepay prikupljao podatke o prosječnim mirovinama, podaci o troškovima života dolaze s Numbea i predstavljaju nacionalni prosjek.

Na primjer, u Luksemburgu prosječna državna mirovina iznosi 28.790 eura, dok su troškovi života 12.791 eura. To ostavlja višak od 15.989 eura. To znači da je državna mirovina dvostruko veća od troškova života.

Mirovine su također više nego dvostruko veće od troškova života u Italiji (210%) i Finskoj (208%). Španjolska (199%) i Danska (189%) također su blizu ove razine.

Udio mirovina u troškovima života kreće se između 150% i 180% u nekoliko drugih zemalja, što je još uvijek relativno visoko.

Te zemlje su Island (179%), Norveška (178%), Njemačka (176%), Belgija (170%), Austrija (165%), Francuska (160%), Nizozemska (159%) i Švedska (158%).

Šest zemalja nalazi se između 100% i 150%. Državne mirovine još uvijek su dovoljne za pokrivanje troškova života samca, isključujući stanarinu, ali višak je ograničen.

To su Švicarska (131%), Irska (126%), Ujedinjeno Kraljevstvo (120%), Poljska (112%), Češka (108%) i Grčka (103%).

Mirovine nisu dovoljne u čak 20 zemalja

U nekim slučajevima mirovine još uvijek pokrivaju preko 80% životnih troškova. To uključuje Sloveniju (95%), Slovačku (94%), Estoniju (91%), Portugal (90%), Crnu Goru (89%), Litvu (85%), Hrvatsku (82%) i Mađarsku (81%).

Koliki dio životnih troškova pokrivaju prosječne državne mirovine (isključujući stanarinu)?; Izvor: Moorepay

Međutim, situacija nije dobra u mnogim zemljama, u nekoliko slučajeva pada ispod 65%.

Nakon Gruzije (22%) na donjem kraju ljestvice slijede Albanija (29%), Ukrajina (29%) i Moldavija (42%). U svim tim zemljama mirovine nisu dovoljne za pokrivanje ni polovice troškova života.

Noel Whiteside, gostujući profesor na Sveučilištu u Oxfordu, izjavio je da su neke zemlje EU-a jednostavno siromašnije od drugih i da si obitelji moraju međusobno pomagati.

Geografski trendovi

U sjevernoj i zapadnoj Europi, uključujući nordijske zemlje, mirovine često pokrivaju ili premašuju osnovne životne troškove.

U srednjoj Europi mirovine pružaju umjereno pokriće. U istočnoj Europi i na Balkanu mirovine obično pokrivaju samo dio tih troškova.

Euronews Business izračunao je “prosječne troškove mirovina po korisniku“ kako bi pokazao koje zemlje imaju najviše mirovine u Europi.

To odražava bruto mirovine za starosnu mirovinu na temelju podataka Eurostata. Međutim, Moorepay je koristio drugačiju metodologiju i prikupljao podatke iz domaćih izvora, uključujući medijske kuće.

Starije osobe u Europi uglavnom se oslanjaju na mirovine za svoje prihode.

Prema OECD-u, dvije trećine (66%) prihoda osoba starijih od 65 godina u Europi dolazi od javnih transfera.

David Sinclair, glavni izvršni direktor Međunarodnog centra za dugovječnost u Velikoj Britaniji, istaknuo je da mirovinska arhitektura svake nacije značajno utječe na razinu mirovina.