Gdje se u Europi najviše podržava oporezivanje najbogatijih i zašto?

S porastom nejednakosti, oporezivanje bogatih je česta tema, a najbogatiji pojedinci često su kritizirani jer manje doprinose javnim financijama od običnih poreznih obveznika.

Nedavna studija koju su naručile nevladine organizacije Oxfam i Greenpeace otkrila je da ljudi na Filipinima globalno najviše podržavaju oporezivanje najbogatijih.

To omogućuje povećanje vladinih izdataka za javne usluge i borbu protiv klimatskih promjena.

Nevladine organizacije zalažu se za veće globalno oporezivanje bogatih kako bi se podržalo preko 3,7 milijardi ljudi – gotovo polovica svjetske populacije koji žive u siromaštvu. S druge strane, Oxfam tvrdi da je 3000 svjetskih milijardera u posljednjih deset godina steklo bogatstvo od 6,5 bilijuna dolara (5,5 bilijuna eura).

Najnovije istraživanje je provedeno u svibnju 2025. u 13 europskih zemalja, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, SAD, Francusku, Njemačku, Italiju i Španjolsku, prenosi EuroNews.

Pitanja su imala za cilj utvrditi razinu javne podrške oporezivanju superbogatih kako bi se omogućila povećana državna potrošnja na javne usluge, poput zdravstva, škola i ulaganja u obnovljive izvore energije.

Među europskim zemljama u kojima je provedeno istraživanje, Italija najviše podržava oporezivanje bogatih. Točnije, 94% stanovništva je za oporezivanje superbogatih kako bi se omogućila bolja zdravstvena skrb. Za oprezivanje je 91% stanovništva u Španjolskoj, 90% u Francuskoj, 89% u Ujedinjenom Kraljevstvu i 85% u Njemačkoj.

Druga studija pokazuje sličnu podršku oporezivanju najbogatijih. Prema najnovijem istraživanju Eurobarometra o oporezivanju, 80% građana EU-a reklo je da bi podržalo uvođenje minimalnog poreza za velike multinacionalne tvrtke u svakoj zemlji u kojoj posluju. Gotovo dvije trećine (65%) ispitanika podržalo bi uvođenje poreza za najbogatije pojedince. Podrška je najveća u Mađarskoj (78%), Bugarskoj (71%) i Hrvatskoj (71%).

Oni koji se protive takvom porezu zabrinuti su zbog konkurentnosti, ulaganja i potencijalnog odljeva kapitala.

Porez na neto bogatstvo, koji se obračunava na svu imovinu koju pojedinac posjeduje (umanjen za dug), već se primjenjuje u Norveškoj, Španjolskoj i Švicarskoj, dok porez na bogatstvo na odabranu imovinu postoji u Francuskoj, Italiji, Belgiji i Nizozemskoj.

