Gdje su u Europi kućanstva najzaduženija?

Zaduženost kućanstava u Europi otkriva iznenađujuću podjelu između sjevera i juga.

Prema stereotipu Europljani na jugu žive iznad svojih mogućnosti, dok na sjeveru više štede.

No najnoviji podaci Eurostata pokazuju da se najzaduženija kućanstva u Europskoj uniji nalaze se na bogatom sjeveru, a ne u južnim gospodarstvima koja se obično smatraju krhkim na kontinentu.

Dug kućanstava EU-a u 2025. godini iznosio je 49,4% BDP-a, a u cijeloj eurozoni 50,7%. Oba pokazatelja padaju svake godine od 2020., kada su bili iznad 60%, prenosi Euronews.

Dug kućanstava uključuje obveze poput hipoteka, potrošačkih kredita i ostalih zaduženja kućanstava.

Izražavanje tog duga kao postotka bruto domaćeg proizvoda (BDP-a) omogućuje ekonomistima da uspoređuju zemlje različitih veličina povezivanjem privatnog zaduživanja s ukupnim gospodarskim rezultatom zemlje.

Podaci pružaju široku sliku o tome koliko je sektor kućanstava zadužen u odnosu na nacionalni dohodak.

Očitavanje od 50% znači da je zaduživanje kućanstava jednako polovici svega što zemlja proizvede u godini.

Zašto je važan dug kućanstava?

Visok dug kućanstava ne mora nužno biti problem sam po sebi.

Zemlje s razvijenim hipotekarnim tržištima, visokim udjelom vlasništva nad nekretninama financiranim zaduživanjem ili sofisticiranim financijskim sustavima često pokazuju povišene omjere duga.

Međutim, prekomjerna zaduženost kućanstava može pojačati ekonomske padove.

Europska komisija označava 55% BDP-a kao razinu iznad koje zaduživanje kućanstava počinje izgledati kao makroekonomski rizik, jer je privatni, a ne javni dug, ono što je povijesno gledano dovodilo gospodarstva u kreditne krize.

Velika financijska kriza iz 2008. započela je u bilancama kućanstava, a ne u bilancama vlade.

Paradoks: Sjeverna Europa ima najveći dug kućanstava

Sedam zemalja EU-a ima dug kućanstava veći od 55% BDP-a, a svaka od njih nalazi se u sjevernoj ili zapadnoj Europi.

Nasuprot tome, južna Europa, koja je u prošlosti bila povezana s krizama državnog duga, ima relativno skromno zaduživanje kućanstava.

Dug talijanskih kućanstava iznosi samo 35,9 posto BDP-a, u usporedbi s 38,0% u Grčkoj i 42,9% u Španjolskoj, što sve tri stavlja znatno ispod prosjeka EU-a.

Iako se vlade u južnoj Europi ubrajaju među najzaduženije na kontinentu, njihova su kućanstva u pravilu znatno opreznija pri zaduživanju od kućanstava na sjeveru.

Deset najzaduženijih zemalja

10. Njemačka: 49,0%. Najveće europsko gospodarstvo blizu je prosjeka EU-a unatoč svom bogatstvu. Jedan od razloga je neobično niska stopa vlasništva nad nekretninama u Njemačkoj – samo 46,7% u 2022., među najnižima u Europi. Veliko tržište najma, relativno pristupačne najamnine i izostanak poreznih olakšica na kamate na hipoteke povijesno su smanjivali potrebu kućanstava za uzimanjem velikih hipoteka.

9. Portugal: 53,9%. Dug kućanstava dosegao je oko 171 milijardu eura do kraja 2025., što je porast od 8,6% u odnosu na prethodnu godinu, uglavnom zbog hipotekarnih kredita usred jednog od najbržih porasta cijena kuća u EU. Izloženost je važna jer više od 90% portugalskih hipoteka ima varijabilne ili mješovite kamatne stope vezane uz Euribor, što kućanstva čini posebno osjetljivima na promjene kamatnih stopa ECB-a.

8. Cipar: 54,2%. Središnja banka Cipra kaže da je omjer duga kućanstava pao za oko 62% od prosinca 2016. Oko 34% duga kućanstava i dalje se sastoji od naslijeđenih nenaplativih kredita koje su preuzele agencije za naplatu potraživanja i koji se postupno rješavaju.

7. Belgija: 56,4%. Oko 43,1% belgijskih kućanstava posjeduje svoj dom s hipotekom, što je daleko iznad prosjeka EU-a od 24,3%, a većina je s fiksnom kamatnom stopom. Nacionalna banka Belgije zabilježila je rast hipoteka u 2025. godini, s novim kreditima koji su porasli na 40,7 milijardi eura s 31,7 milijardi eura godinu dana ranije.

6. Francuska: 59,5%. Francuske hipoteke pretežno imaju fiksnu kamatnu stopu – za razliku od Portugala ili Španjolske, zaduživanje s promjenjivom kamatnom stopom nije uobičajeno, a kreditiranje je strogo ograničeno: zajmoprimci općenito ne mogu izdvojiti više od otprilike trećine neto prihoda za otplatu duga, unutar gornje granice koju Banque de France mjesečno mijenja.

5. Luksemburg: 60,5%. Hipoteke čine 90% duga kućanstava, no gotovo polovica luksemburških kućanstava uopće nema duga, a medijan neto bogatstva iznosio je 676.000 eura u 2023. godini.

4. Finska: 62,9%. Stambeni krediti čine oko 63% duga kućanstava. Kada se tome dodaju i krediti stambenih zadruga, što su zapravo dugovi same zgrade koje kupci stanova preuzimaju, zajednički udio raste na oko 75 posto. Banka Finske više je puta upozorila na rastuće korištenje ovih kredita stambenih tvrtki i podvrgava ih strožoj regulaciji kako bi se zaduženost kućanstava držala pod kontrolom.

3. Švedska: 82,3%. Švedska ostaje jedno od europskih gospodarstava koje najviše ovisi o hipotekama. Hipoteke s promjenjivom kamatnom stopom dominiraju tržištem, ostavljajući kućanstva vrlo izloženima promjenama kamatnih stopa – ta se ranjivost pokazala tijekom ciklusa pooštravanja ECB-a.

2. Danska: 84,1%. Nacionalna banka Danske i Europska komisija dugo su upozoravali na visoki bruto dug kao znak opasnosti, napominjući da ga uvelike nadoknađuje vrlo značajna mirovinska štednja i nekretnine. Dug kućanstava kao udio raspoloživog dohotka, oko 177% u 2024., ostaje među najvišima u EU.

1. Nizozemska: 93,5%. Nizozemska središnja banka (De Nederlandsche Bank) kaže da je nizozemski hipotekarni dug toliko visok “jer vlada čini zaduživanje za kupnju doma privlačnim.” Porezne olakšice na kamate i standardi kreditiranja kupcima omogućuju financiranje pune vrijednosti nekretnine, dok druge zemlje to ograničavaju na 90% ili manje. To je kompenzirano vrlo velikom mirovinskom imovinom i visokom razinom financijskog bogatstva kućanstava.