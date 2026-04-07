Geopolitički nemiri sada su prepreka broj jedan za međunarodna putovanja

Sve veći broj Amerikanaca oklijeva s međunarodnim putovanjima zbog zabrinutosti oko geopolitičkih nemira i antiameričkog raspoloženja u inozemstvu, pokazuje novo istraživanje među turističkim agentima. Po prvi put, geopolitička anksioznost sada nadmašuje ekonomiju kao glavni razlog koji odvraća od putovanja u inozemstvo, prema anketi Travel Weeklyja među američkim turističkim agentima provedenoj prošlog mjeseca i objavljenoj u petak.

Više od 7 od 10 turističkih agenata (72%) izjavilo je da su klijenti suzdržani pri rezerviranju međunarodnih putovanja zbog globalnih sukoba, što je gotovo dvostruko više u odnosu na 38% u prosincu.

Zabrinutost zbog geopolitike nadmašila je zabrinutost zbog inflacije u putovanjima (55%) i ekonomije (42%), koji su u prosincu bili dva glavna odvraćajuća faktora.

Više od 4 od 10 agenata (42%) reklo je da su klijenti zabrinuti zbog mogućeg susreta s antiameričkim raspoloženjem u inozemstvu, u odnosu na 33% u prosincu.

Dana 22. ožujka State Department izdao je globalno upozorenje kojim se Amerikancima savjetuje da “povećaju oprez” pri putovanjima izvan SAD-a, osobito na Bliskom istoku. Geopolitički nemiri kao prepreka globalnim putovanjima

Ne postaju nervozni samo Amerikanci. Šest od deset putnika manje je sklono letjeti u sljedećih šest mjeseci zbog rata na Bliskom istoku, prema istraživanju provedenom prošlog mjeseca na više od 1.000 putnika iz SAD-a i pet europskih zemalja (Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Njemačka, Italija i Španjolska) koje je provela globalna istraživačka tvrtka OvationMR.

Potražnja i dalje visoka među luksuznim putnicima

U siječnju je devet od deset luksuznih turističkih agenata u mreži Virtuoso navelo geopolitičke zabrinutosti kao glavni faktor koji utječe na putovanja u 2026. godini, rekla je za Forbes Misty Belles, direktorica globalnih odnosa s javnošću u toj tvrtki. “Ali to nije spriječilo naše klijente da putuju”, rekla je. “Možda mijenja kamo putuju ili kako putuju, ali ne vidimo otkazivanja niti usporavanje rezervacija – samo su ljudi svjesniji.”

Nancy McLaughlin, neovisna turistička agentica iz Colorada povezana s agencijom Fora, koja surađuje s Virtuosom, primijetila je isti obrazac kod svojih najimućnijih klijenata. “Potražnja među onima koji rezerviraju hotele i odmarališta po cijeni od 800 do 1.200 dolara po noćenju ne posustaje”, rekla je za Forbes, dodajući da su neki njezini drugi klijenti odustali od međunarodnih putovanja. “Ovisi o osobi i njezinu iskustvu s putovanjima”, rekla je.

Klijenti koji su nedavno rezervirali riječnu kružnu turu Dunavom otkazali su produžetak putovanja u Istanbulu. “Ne žele ići toliko na istok” kao Turska, rekla je. Jedan je klijent odgodio putovanje u Dubai, dok drugi “čeka i vidi” hoće li ići na riječnu kružnu turu u Egipat. “Ali i dalje imam mladence koji u svibnju idu u Italiju i Grčku i trenutno radim s klijentima koji planiraju putovanje u Japan”, rekla je.

Transatlantska potražnja slabjela je i prije početka rata

Potražnja za transatlantskim letovima za ljeto počela je padati i prije nego što su SAD i Izrael napali Iran 28. veljače – no od tada se dodatno pogoršala, pokazuju podaci analitičke zrakoplovne tvrtke Cirium. Rezervacije iz Europe prema SAD-u za putovanja u srpnju 2026. pale su za 15,34% u odnosu na prošlu godinu, dok su rezervacije iz SAD-a prema Europi za isti mjesec niže za 11,19%, prema podacima prikupljenima od listopada do sredine ožujka. Podaci Ciriuma s početka veljače pokazivali su pad rezervacija Europa–SAD od 14,22% te SAD–Europa od 7,27%.

“Već krajem 2025. i početkom 2026. vidio se opći trend pada rezervacija iz SAD-a prema Europi, ali osobito iz Europe prema SAD-u”, rekao je za Forbes glasnogovornik Ciriuma Mike Arnot. “To nije novi trend”, ali sukob na Bliskom istoku “dodatno je pogoršao pad transatlantske potražnje, uz ekonomsku nesigurnost, geopolitičke izazove i relativnu snagu američkog dolara u odnosu na euro”, rekao je.

Suzanne Rowan Kelleher, novinarka Forbesa (link na originalni članak)