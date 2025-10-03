GlobalLogic postao 100 postotni vlasnik synverta, njemačke kompanije za podatke i AI usluge

Hitachi preuzima njemačku tvrtku za podatke i AI usluge synvert kako bi ubrzao razvoj Agentic i Physical AI, potičući globalno širenje poslovanja HMAX.

Hitachi, Ltd. (TSE:6501, „Hitachi“) nastavlja ostvarivati viziju „Harmoniziranog društva“ u kojem okoliš, dobrobit i gospodarski rast koegzistiraju u ravnoteži. Kao One Hitachi, tvrtka jača svoj portfelj kako bi iskoristila stručnost u pojedinim domenama i ubrzala inovacije bazirane na AI koje transformiraju društvenu infrastrukturu. Hitachi grupa dogovorila je preuzimanje tvrtke synvert, sa sjedištem u Njemačkoj, koja će biti u 100 postotnom vlasništvu svoje američke tvrtke GlobalLogic Inc. („GlobalLogic“).

Synvert je preuzet od Maxburga, vodećeg privatnog investicijskog fonda fokusiranog na tehnološke tvrtke u njemačkom govornom području. Ovo preuzimanje ima za cilj ubrzati implementaciju HMAX-a, Hitachijevog portfelja rješenja koji unapređuje operativnu autonomiju i inovacije poslovnih modela kroz Agentic i Physical AI, rješavajući izazove klijenata i društva u AI eri.

Synvert je vodeća konzultantska tvrtka u području podataka i AI-a, pružajući naprednu stručnost u dizajnu poslovanja pokretanog AI-em, pristupu i upravljanju podacima, integraciji i operacijama. S portfeljem od preko 200 klijenata, synvert pomaže tvrtkama otkriti vrijednost i pokrenuti inteligentnu transformaciju vođenu podacima. synvert održava napredna partnerstva s vodećim dobavljačima cloud i data platformi, uključujući Databricks i Snowflake, uz glavne dobavljače javnog clouda (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud).

Nakon završetka preuzimanja, synvert će nadopuniti GlobalLogicove sposobnosti u AI i digitalnom inženjeringu, dok će dodati snagu na cijelom lancu vrijednosti podataka u tvrtki te ubrzati razvoj Agentic i Physical AI. Snažna prisutnost synverta u Njemačkoj, Švicarskoj, Španjolskoj, Portugalu i Bliskom Istoku pomoći će proširenju tržišta za HMAX kroz suradnju s Hitachi Rail i Hitachi Energy.

Očekuje se da će preuzimanje biti dovršeno u fiskalnoj godini koja završava u ožujku 2026. (1. travnja 2025. – 31. ožujka 2026.), uz odobrenje regulatornih tijela.

Napredovanje Hitachijeve AI vizije pod vodstvom sektora Digital Systems & Services

Hitachijev sektor Digital Systems & Services, koji vodi AI strategiju tvrtke unutar Lumada 3.0, pokreće evoluciju od Generativne AI do Agentic AI (koji autonomno koordinira više alata za izvršavanje složenih zadataka) i sada do Fizičke AI, gdje pametni sustavi komuniciraju s fizičkim svijetom i njime upravljaju putem robotike i IoT-om podržanih uređaja.

Hitachi AI Center of Excellence (AI CoE) predvodio je razvoj i implementaciju više od 1.000 slučajeva korištenja Generativne AI, uključujući ključne aplikacije za misiju. Agentic AI aktivno se koristi na izvršnim, inženjerskim i operativnim razinama kako bi se poboljšala analiza rizika, prediktivno održavanje i učinkovitost sustava integratora, s više od 200 globalnih operativnih implementacija.

Važnost preuzimanja synverta

Kupci odmah dobivaju prednosti platformom vođene arhitekture i industrijaliziranog MLOps-a, što rezultira uštedom vremena, odgovornim skaliranjem uz ugrađene AI smjernice te mogućnošću dodavanja upravljanih usluga koje poboljšavaju otpornost i smanjuju ukupne troškove vlasništva.

Kako se Agentic AI razvija za orkestriranje inteligentnog donošenja odluka i izvršavanja zadataka kroz velike i dinamične skupove podataka, moderna, enterprise podatkovna platforma postaje ključna. synvert donosi više od 550 visoko kvalificiranih stručnjaka u području upravljanja podacima, inženjeringa podatkovnih platformi i napredne analitike, s dubokim iskustvom u arhitekturama data warehouse i lakehouse. Njihove sposobnosti omogućuju besprijekornu analizu, upravljanje i aktivaciju podataka potrebnih za autonomne agente i sustave za donošenje odluka u stvarnom vremenu.

Integracijom dokazanih snaga synverta u području podataka i AI konzultacija s GlobalLogicovom platformom VelocityAI i vodstvom u digitalnom inženjeringu, proširujemo našu end-to-end vrijednost kroz cijeli životni ciklus podataka u tvrtkama—postavljajući Hitachi u poziciju isporučiti skalabilna, sigurna i spremna za proizvodnju Agentic i Physical AI rješenja u različitim industrijama.

Komentar Juna Abea, izvršnog potpredsjednika Hitachi, Ltd. i generalnog direktora Sektora Digital Systems & Services: “Hitachi ubrzava društvene inovacije rješavanjem hitnih društvenih izazova—poput nedostatka radne snage i prijenosa znanja među radnicima na prvoj liniji u sektorima transporta, energije, plina i željeznice kroz unapređenje vlastite AI-driven transformacije i isporuku njenih rezultata klijentima. Integracijom izvanrednih sposobnosti synverta u području analitike podataka i konzultacija s GlobalLogicovom stručnošću u digitalnom inženjeringu, povećat ćemo konkurentnost kroz Agentic AI i ubrzati implementaciju HMAX-a. Cilj nam je isporučiti digitalnu vrijednost svima i ostvariti sigurno, zaštićeno i održivo harmonizirano društvo.“

“Integracija synverta u GlobalLogic igrat će ključnu ulogu u ubrzanju naše globalne strategije. Ojačat će naše sposobnosti u području podataka i konzultantskih usluga te proširiti našu prisutnost u Europi i Bliskom Istoku u industrijama poput energije, maloprodaje, financijskih usluga i osiguranja. Nakon završetka preuzimanja, očekujemo brzo isporučivanje inovacija kroz end-to-end razvoj AI usluga vođenih podacima te ubrzanje aktivnosti u području Agentic i Physical AI”, rekao je Srini Shankar, predsjednik i izvršni direktor GlobalLogica.

Komentar Andréa Holhozinskyja, izvršnog direktora synverta: “Pridruživanje Hitachi grupi, koja ima snagu u OT-u i proizvodima, idealan je korak u priči o rastu synverta. Sposobnosti GlobalLogica i njegova regionalna strategija dobro se usklađuju sa synvertom, i vjerujemo da će ovo partnerstvo potaknuti daljnji rast. Identitet synverta odražava kulturu Hitachija usmjerenu na svrhu, i radujemo se onome što možemo postići zajedno.