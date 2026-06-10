Glovo napušta Bosnu i Hercegovinu

Španjolski servis za brzu dostavu Glovo odlučio je obustaviti poslovanje u Bosni i Hercegovini od sredine kolovoza ove godine, izvijestila je ta tvrtka.

Glovo planira u BiH nastavljati obavljati operacije do 10. kolovoza, kada će prestati s radom.

U BiH je Glovo ušao 2021. godine, kada je preuzeo lokalnu platformu Donesi. Od tada je dostavljao hranu i proizvode u većim gradovima poput Sarajeva, Banje Luke, Mostara i Tuzle.

Glovo se u priopćenju obvezao na pomoć zaposlenicima i ispunjavanje financijskih i zakonskih obveza prema partnerima.

“Ova odluka ima za cilj dodatno usmjeravanje prisutnosti kompanije Glovo na tržištima s visokim potencijalom rasta kako bismo mogli bolje služiti milijunima korisnika širom svijeta”, kaže se u priopćenju proslijeđenom iz lokalne PR agencije.