Glovo od ponedjeljka prestao poslovati u BiH

Španjolska tvrtka Glovo specijalizirana za dostave od ponedjeljka je obustavila poslovanje na području Bosne i Hercegovine, sukladno najavi koju je objavila u lipnju.

Glovo čije je sjedište u Barceloni, na tržište BiH je ušao prije pet godina kada je preuzeo domaću dostavnu tvrtku Donesi.

Prekid poslovanja u Bosni i Hercegovini Glovo je objasnio planovima da svoje investicije preusmjeri na tržišta “sa znatno višim potencijalom rasta”.

Odluka o povlačenju iz Bosne i Hercegovine, kako je objasnio, donesena je na globalnoj razini u sklopu strateškog preustroja tvrtke.

“Time će Glovo moći bolje služiti milijunima korisnika širom svijeta koji se svakodnevno oslanjaju na njegovu aplikaciju”, navela je tvrtka.

Obećala je kako će podmiriti sve dospjele dugove prema poslovnim partnerima i zaposlenicima.

Odlaskom Glova, najveća platforma za dostavu u Bosni i Hercegovini postala je domaća tvrtka koja posluje pod nazivom Korpa.