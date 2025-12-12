Godišnji bonusi se smanjuju, povišice u 2026. bit će skromne, ali ne za svakoga

S obzirom na slabo tržište rada, manje radnika može očekivati ​​bonuse ove godine ili promaknuća u 2026. Svi koji rade u području umjetne inteligencije ili u određenim financijskim poslovima imaju bolje izglede.

Osim rasprave o postignućima u protekloj godini i ciljevima za sljedeću, mnogi zaposlenici će tražiti bonuse ili promaknuća za 2026. godinu. Novo istraživanje sugerira da bi mogli ostati razočarani – osim ako nisu u trenutno traženoj industriji.

Bonusi se smanjuju u veličini i učestalosti od 2021. Niske stope zapošljavanja, otpuštanja i davanja otkaza navode zaposlenike da ostaju na čuvaju svoja radna mjesta, što poslodavcima olakšava zadržavanje talenata bez nuđenja visokih bonusa, ili čak i bez ikakvih bonusa.

Nova studija koju je objavila ADP, privatna tvrtka za softver za obračun plaća, pokazuje da se broj radnika koji primaju bonus smanjuje. Tvrtka je analizirala podatke o plaćama koji obuhvaćaju 12 milijuna radnika kod poslodavaca s 50 ili više ljudi i otkrila da je manje od 40% zaposlenika primilo bonus u prosincu 2024., u odnosu na 44% u 2021. Obično koncentrirani među najstarijim i najplaćenijim zaposlenicima tvrtki, bonusi su posebno istaknuti u industrijama vođenim ugovornim projektima poput građevinarstva i proizvodnje. Prošle godine i oni su se smanjili. Srednja isplata bonusa za radnike u studiji pala je za 4% u odnosu na prethodnu godinu na 1786 dolara u prosincu 2024., prema ADP-u. Općenito, poslodavci se vraćaju na razine prije pandemije, kaže Jeff Nezaj, viši glavni znanstvenik za podatke u ADP-u.

Što je s povišicama u novoj godini?

Većina poslodavaca predviđa da će zadržati povećanja plaća za 2026. godinu nepromijenjena, prema najnovijem istraživanju njujorške konzultantske tvrtke Mercer. U prosjeku, poslodavci planiraju zadržati povećanja na temelju zasluga na prosječnih 3,2%, a ukupna povećanja na 3,5%, što je jednako povećanjima za 2025. godinu. (Ukupni postotak povećanja uključuje povećanja za promaknuća, troškove života i druge prilagodbe.)

Kombinacija opreza u vezi s gospodarstvom i promjena na tržištu rada potiče poslodavce da drže rast plaća pod kontrolom, kaže Jack Jones, glavni konzultant za naknade i nagrade u Merceru. Kada je ukupan broj nezaposlenih veći od broja otvorenih radnih mjesta, tvrtke se ne moraju toliko natjecati oko plaća kako bi privukle ili zadržale najbolje talente. Mercerovo istraživanje također pokazuje da poslodavci planiraju manje promaknuća za 2026. – u prosjeku očekuju promaknuće za samo 9% svojih radnika, u odnosu na 10% koji su dobili promaknuća u 2025. godini.

Ipak, postoje neke industrije u kojima će plaće vjerojatno više rasti, zbog visokih profita ili zbog svih milijardi koje se u njih ulažu (čak i ako još nisu profitabilne).

Umjetna inteligencija

Investitori će uložiti 1,5 bilijuna dolara u umjetnu inteligenciju diljem svijeta u 2025. godini.

S obzirom na priljev novca, tvrtke su spremne trošiti novac na plaće pravih talenata. Inženjeri umjetne inteligencije sada zarađuju u prosjeku 184.000 dolara, prema Payscaleu. Njihove plaće rasle su za 12%. Glavna analitičarka u Payscaleu, Ruth Thomas, međutim, brzo ističe da su ta povećanja plaća znatno niža od najbrže rastućih prošle godine, koje su bile u rasponu od 30%.

Također, interes za nuklearnu energiju potiče tržište nuklearnih inženjera. Potražnja za nuklearnim inženjerima porasla je za 108% u odnosu na prošlu godinu, s prosječnom plaćom od 128.000 dolara, prema Payscaleu.

Kao da ove više osnovne plaće nisu bile dovoljne da privuku radnike, tu su i bonusi, koji prema ADP-u čine 6,8% bruto plaće u informacijskom sektoru. To je gotovo dvostruko više od standardnih 3,5% bruto plaće za sve američke radnike.

Bankarske i financijske usluge

Još jedna godina snažnog rasta na javnim tržištima, uglavnom zahvaljujući tehnoloških tvrtki povećat će plaće bankara i pružatelja financijskih usluga za dodatnih 3,7% sljedeće godine, prema Merceru. U industriji u kojoj bonusi tradicionalno čine veći postotak naknade – 5% u odnosu na 3,5% za sve radnike – dodatne plaće također bi mogle porasti ove godine.

Trgovci bi mogli vidjeti povećanje bonusa do 25%, prema konzultantskoj tvrtki za naknade Johnson Associates, a savjetnici za spajanja i upravitelji imovinom također bi doživjeli značajan porast. No, prije nego što krenete u utrku za promjenom karijere, konzultant također predviđa pad broja zaposlenih u cijelom sektoru od 10% do 20% u sljedeće tri do pet godina, dijelom zbog umjetne inteligencije.

