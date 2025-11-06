Google gradi veliki podatkovni centar usred oceana. Njegova prava svrha još uvijek je tajna

Čini se da bi podatkovni centar mogao imati presudnu stratešku važnost u mogućim vojnim sukobima jer bi omogućio upravljanje oružanim sustavima putem “oblaka” i umjetne inteligencije.

Prema dokumentima koje je imao na uvid Reuters i izjavama dužnosnika, Google planira izgraditi veliki podatkovni centar za umjetnu inteligenciju na australskom udaljenom indijskom oceanskom otočju – Božićnom otoku, nakon što je početkom godine potpisao ugovor o korištenju oblaka (cloud deal) s australskim Ministarstvom obrane.

Planovi za ovaj podatkovni centar na malenom otoku, udaljenom oko 350 kilometara južno od Indonezije, dosad nisu bili javno objavljeni, a mnogi detalji – uključujući njegovu veličinu, troškove i svrhu – još uvijek su tajni. Ipak, vojni stručnjaci navode da bi takav objekt imao značajnu stratešku vrijednost, s obzirom na to da obrambeni dužnosnici Božićni otok sve više smatraju ključnom pozicijom za nadzor kineske podmorničke i druge mornaričke aktivnosti u Indijskom oceanu.

Presudan u borbi s Kinom

Prema izvorima Reutersa, Google je u poodmaklim pregovorima o zakupu zemljišta u blizini otočne zračne luke radi izgradnje podatkovnog središta, uključujući i ugovor s lokalnom rudarskom kompanijom za opskrbu energijom. Zapisnici sa sjednica otočnog vijeća potvrđuju da su ti pregovori u tijeku.

Nedavna vojna simulacija koju su proveli vojnici Australije, SAD-a i Japana istaknula je ulogu Božićnog otoka kao prednje linije australske obrane u mogućem regionalnom sukobu, posebno njegovu prednost za lansiranje besposadnih oružanih sustava.

Bryan Clark, bivši strateg američke mornarice koji je vodio spomenute vojne vježbe, rekao je da bi uspostava “zapovjedno-nadzornog čvorišta” na Božićnom otoku bila presudna u krizi s Kinom ili drugim protivnikom.

“Podatkovni centar djelomično omogućuje provođenje zapovjednih i nadzornih operacija potpomognutih umjetnom inteligencijom – što je ključno za budućnost, osobito ako se oslanjate na besposadne sustave za nadzor, ciljanje i borbene zadatke”, izjavio je Clark, danas suradnik u Hudson institutu.

Objasnio je da podmorski kabeli pružaju veći kapacitet i pouzdaniju komunikaciju od satelita, jer bi Kina u slučaju sukoba vjerojatno ometala satelitske veze ili sustav Starlink.

“Ako imate podatkovni centar na Božićnom otoku, možete puno toga obavljati kroz infrastrukturu oblaka”, dodao je.

Podmorski kabel do Australije

Australsko Ministarstvo obrane u srpnju je potpisalo trogodišnji ugovor s Googleom o korištenju cloud usluga. Britanska vojska nedavno je objavila sličan ugovor s Googleom, za koji tvrdi da će ojačati razmjenu obavještajnih podataka sa SAD-om.

Prošlog mjeseca Google je zatražio australsko okolišno odobrenje za izgradnju prvog podmorskog kabela koji će povezivati Božićni otok s Darwinom, gradom na sjeveru Australije, gdje američki marinci borave šest mjeseci godišnje.

Predsjednik općine Božićnog otoka, Steve Pereira, rekao je da njegova administracija trenutno razmatra utjecaj planiranog podatkovnog centra na lokalnu zajednicu prije nego što odobri početak gradnje.

Otok površine 135 km², najpoznatiji po centru za zbrinjavanje tražitelja azila i godišnjoj migraciji milijuna crvenih rakova, do nedavno je mučila slaba telekomunikacijska infrastruktura, a njegovih 1600 stanovnika ima male mogućnosti za zaposlenje.

“Podrška postoji, ali pod uvjetom da podatkovni centar zaista doprinese zajednici kroz infrastrukturu, zapošljavanje i gospodarski rast“, rekao je Pereira.