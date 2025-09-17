Gospodarski otisak Philip Morrisa u EU vrijedan 290 milijardi eura

EY-Parthenon i Philip Morris International (PMI) u Bruxellesu su predstavili studiju o gospodarskom otisku PMI-ja u Europskoj uniji za razdoblje 2019.–2023. godine, a koja potvrđuje važan doprinos kompanije konkurentnosti i industrijskoj otpornosti EU s ukupnim gospodarskim otiskom u vrijednosti od 290 milijardi eura.

Nalazi studije, koju je renomirana agencija EY-Parthenon izradila analizirajući socio-ekonomski doprinos PMI-ja u EU, govore o 43,4 milijarde eura ulaganja tijekom pet godina, u kojima se PMI transformirao prema budućnosti bez dima, doprinoseći ciljevima javnog zdravlja i održivosti. PMI je u istom razdoblju ostvario i značajan fiskalni doprinos, generirajući ukupno 181,3 milijardi eura poreznih prihoda za države EU, od čega se 143 milijarde eura, što je više od 80% ukupnog iznosa, odnosi na trošarine.

Ključni pokazatelji studije utjecaja PMI-ja na gospodarstvo EU u razdoblju od 2019. do 2023. godine:

Gospodarski otisak Philip Morris Internationala u EU vrijedan je 290 milijardi eura.

PMI je podržao milijun radnih mjesta u članicama EU, uključujući oko 21.500 izravno zaposlenih samo u 2023. godini, dok ostatak dolazi iz neizravnog, induciranog i maloprodajnog zapošljavanja.

Ukupna ulaganja PMI-ja u EU iznosila su 43,3 milijarde eura.

19,6 milijardi eura direktno je usmjereno u više od 45.000 dobavljača malih i srednjih poduzeća, čime se jačaju lokalni industrijski ekosustavi „Made in EU” i otpornost opskrbnih lanaca.

Dodatnih 625 milijuna eura za kupnju listova duhana, podržavajući tako europske poljoprivrednike i poljoprivredne zajednice.

Više od 2,3 milijarde eura uloženo je u istraživanje i razvoj, čime se na europskom kontinentu potiče inovacija i znanstveni napredak.

PMI je sudjelovao s više od 33 milijarde eura u izvozu iz EU, uključujući 8,4 milijarde eura samo u 2023. godini.

Komentirajući studiju, predsjednica Uprave Philip Morris Zagreb, Anita Letica, izjavila je:

“Studija pred nama potvrđuje važan doprinos PMI-ja europskom gospodarstvu i našu ulogu kao neizostavnog ekonomskog subjekta. Mi smo ujedno i jedina duhanska kompanija koja se javno obvezala na postupni prestanak proizvodnje i prodaje cigareta zahvaljujući transformaciji poslovanja temeljenoj na inovacijama. Ta transformacija otvorila je nova područja konkurentnosti, od ulaganja u tehnologiju i znanost do ulaganja u ljude. Kako se regulatorni okvir razvija, nužno je da podržava i ubrzava transformativne procese te da vlade diljem EU potiču ulaganja u inovacije i promjene prema boljoj budućnosti u kojoj nitko nije izostavljen“.

Massimo Andolina, PMI-jev predsjednik regije Europe, naglasio je kako se budućnost bez dima gradi upravo u Europi, gdje čak 15 od ukupno 19 PMI-jevih tvornica proizvodi bezdimne proizvode koji danas osiguravaju više od 40% prihoda kompanije i u čiji je razvoj, znanstvenu potvrdu i komercijalizaciju uloženo više od 14 milijardi američkih dolara od 2008. godine.

Massimo Andolina, PMI-jev predsjednik regije Europe

“U EU-u je naše ukupno ulaganje premašilo 43 milijarde eura u razdoblju od 2019. do 2023. godine, što je rezultiralo ukupnim gospodarskim otiskom koji se približava 290 milijardi eura diljem EU. Uglavnom ulažemo u ono što je najvažnije: ljude. Podupiremo više od milijun radnih mjesta u EU-u, potičemo razvoj vještina i jačamo lokalna gospodarstva. Gotovo 20 milijardi eura uloženo je u naš opskrbni lanac, čime smo ojačali europski i regionalni industrijski ekosustav. EU bi trebala prepoznati da je upravo sad važno djelovati za budućnost i oblikovati regulatorni okvir koji privlači ulaganja, ubrzava inovacije i osnažuje ljudski kapital. Ova studija dokazuje našu predanost: napredak se događa, budućnost bez duhanskog dima gradi se svakodnevno ovdje, u Europi.”, naglasio je Andolina.