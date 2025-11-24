Gospodarstvo eurozone ponovno raste, ali jedan veliki problem ne nestaje

Brojne usluge potiču rast eurozone, ali slaba proizvodnja i rastući troškovi i dalje opterećuju gospodarstvo.

Poslovna aktivnost u eurozoni ostala je stabilna u studenom, održavajući solidan tempo rasta zabilježen u listopadu – najsnažniji rast u više od dvije godine, uglavnom zahvaljujući kontinuiranoj otpornosti uslužnog sektora.

Međutim, ankete su pokazale nagli porast ulaznih troškova za poduzeća, moguće uzrokovan višim carinama i rastućim troškovima električne energije, prenosi Euronews.

Podaci o indeksu menadžera nabave (PMI) koje je u četvrtak objavio S&P Global, pokazali su da je kompozitni PMI eurozone neznatno pao na 52,4 s 52,5 u listopadu, što je u skladu s očekivanjima.

Sektor usluga ostao je ključni pokretač rasta, s aktivnošću koja je porasla na 53,1, najvišu razinu od svibnja 2024., prkoseći prognozama o umjerenom usporavanju.

Proizvodnja je, nasuprot tome, izgubila zamah, a PMI je pao na 49,7, najslabiju vrijednost u pet mjeseci, što naglašava uporne poteškoće s kojima se sektor suočava.

Unatoč stabilnom ukupnom rastu, tempo novih narudžbi usporio je u studenom, jer je slabost vanjske potražnje nastavila opterećivati ​​poslovne izglede. Izvozne narudžbe, uključujući trgovinu unutar eurozone, pale su drugi mjesec zaredom, odražavajući tempo iz listopada.

Troškovi ulaganja rastu

Inflacijski pritisci ponovno su se pojavili. Cijene su rasle najbržom stopom od ožujka, potaknute oštrijim povećanjem troškova među pružateljima usluga. Međutim, činilo se da tvrtke sve manje mogu prenijeti te troškove na kupce.

Proizvodne tvrtke zadržale su cijene nepromijenjenima, dok je rast cijena u uslugama usporen na najnižu razinu od travnja 2021.

Dr. Cyrus de la Rubia, glavni ekonomist u Hamburškoj komercijalnoj banci, rekao je da odstupanje između trendova troškova i cijena proizvodnje odražava sve veći pritisak na profitne marže.

“Ubrzanje inflacije troškova u sektoru usluga vjerojatno neće dobro proći kod ECB-a“, primijetio je, iako je dodao da umjerenost inflacije prodajnih cijena vjerojatno drži zabrinutost u vezi s politikom pod kontrolom.

“Očekujemo da će kamatne stope ostati nepromijenjene u prosincu“, dodao je.

Njemačka usporava, Francuska se stabilizira

Njemačko gospodarstvo nastavilo je rasti u studenom, ali je pokazalo znakove usporavanja tempa rasta.

Njemački PMI pao je na 52,1 s 53,9 u listopadu, pri čemu su i proizvodnja i usluge izgubile na zamahu. Aktivnost u proizvodnji pala je na 48,4, dok je indeks usluga pao na 52,7.

“Ove brojke su veliki korak unatrag za Njemačku“, upozorio je de la Rubia.

Iako je proizvodnja nešto veća nego u prethodnom mjesecu, nove narudžbe sada su naglo pale, gospodarstvo u najboljem slučaju u četvrtom tromjesečju teži marginalnom rastu.

Nasuprot tome, Francuska je pokazala znakove stabilizacije.

PMI je porastao na 49,9 s 47,7 u listopadu, potaknut oporavkom u uslugama, gdje se indeks popeo na 50,8 – što je njegov prvi ekspanzivni pokazatelj ove godine. Proizvodnja je, međutim, ostala slaba, pala je na 47,8.

Izvan Njemačke i Francuske, ostatak eurozone zabilježio je najsnažnije poboljšanje, s poslovnom aktivnošću koja je rasla najbržim tempom od travnja 2023.

