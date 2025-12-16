Gospodarstvo eurozone usporilo na kraju godine 

Gospodarska aktivnost u eurozoni blago je usporila u prosincu, uz produbljeni pad u industriji i slabiji rast u dominantnom uslužnom sektoru, pokazalo je u utorak istraživanje S&P Globala.

Indeks menadžera nabave (PMI) u privatnom sektoru eurozone pao je u prosincu na 51,9 bodova, najnižu razinu u tri mjeseca, pokazali su preliminarni izračuni Hamburške komercijalne banke (HCOB) koja sastavlja izvješća za S&P Global.

U studenom bio je dosegnuo 52,8 bodova, najvišu razinu u dvije i pol godine.

Vrijednosti iznad 50 bodova signaliziraju rast aktivnosti, a one niže njihov pad.

Rezultati za prosinac nešto su slabiji, ali signaliziraju da je gospodarska aktivnost u eurozoni rasla tijekom svih 12 mjeseci ove godine, prvi put od 2019., ističu u HCOB‑u.

“Slabiji rezultat može se pripisati u prvom redu dubljem padu u njemačkoj industriji. Francuska industrija pokazala je pak znakove blagog oporavka, premda ne smijemo pridavati previše važnosti jednoj mjesečnoj brojci” napomenuo je glavni ekonomist HCOB-a Cyrus de la Rubia.

“Sve u svemu, put u novu godinu čini se prilično nestabilnim”, dodao je De la Rubia.

Aktivnost u industriji umanjena je u prosincu drugi mjesec zaredom i pala je na najnižu razinu od travnja.

Industrijska proizvodnja posustala je nakon devet uzastopnih mjeseci rasta, uz smanjenje novih narudžbi prvi put od veljače.

Motor aktivnosti bio je tako i u prosincu dominantni uslužni sektor, usprkos usporavanju rasta na kraju godine.

“Očekujemo da će uslužni sektor i u nadolazećoj godini stabilizirati gospodarstvo u cjelini. Međutim, gospodarstvo će istinski rasti samo ako sektor industrije stane na noge”, istaknuo je De la Rubia.

I kada se isključe dva vodeća gospodarstva, njemačko i francusko, poslovna aktivnost u eurozoni usporila je u prosincu, pokazuje istraživanje. U studenom bila je porasla najbržim tempom od 2023. godine.

Poslovni čelnici bili su pak osjetno pesimističniji u prognozama za nadolazećih 12 mjeseci, prema padu indeksa koji mjeri njihova očekivanja na najnižu razinu od svibnja, stoji u izvješću.