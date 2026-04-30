Gospodarstvo eurozone usporilo na početku 2026., nadomak stagnacije

Gospodarstvo eurozone i Europske unije usporilo je i u prvom tromjesečju, uz tek neznatan rast, na korak do stagnacije, pokazale su u četvrtak preliminarne procjene europskog statističkog ureda.

Gospodarska aktivnost u eurozoni porasla je u prvom tromjesečju za 0,1 posto u odnosu na prethodna tri mjeseca, kad je, prema važećem podatku, uvećana za 0,2 posto, izračunali su statističari na temelju sezonski prilagođenih podataka.

EU je tempom rasta pratio zonu primjene zajedničke europske valute.

Preliminarna procjena BDP‑a temelji se na podacima 19 zemalja članica i ‘pokriva’ 96 posto BDP‑a eurozone, te 94 posto BDP‑a Europske unije, napominju iz Eurostata.

U izvješću se pak navode podaci za samo 15 članica, među kojima su, uz četiri vodeća gospodarstva Njemačku, Francusku, Italiju i Španjolsku, i Belgija, Češka, Estonija, Irska, Litva, Mađarska, Nizozemska, Austrija, Portugal, Finska i Švedska.

Finska na čelu

U skupini velike ‘četvorke’ najsnažnije je na tromjesečnoj razini i u razdoblju od siječnja do ožujka porasla aktivnost u Španjolskoj, za 0,6 posto, nešto blaže nego u prethodna tri mjeseca.

U Njemačkoj uvećana je za 0,3 posto, uz tek blago ubrzanje aktivnosti. Talijansko gospodarstvo poraslo je 0,2 posto, neznatno blaže nego u prethodna tri mjeseca.

Francuski BDP stagnirao je pak u usporedbi s prethodnim tromjesečjem kad je bio uvećan za 0,2 posto.

Najsnažnije je u prva tri ovogodišnja mjeseca među zemljama čijim je podacima Eurostat raspolagao porasla aktivnost u Finskoj, za 0,9 posto. Slijedi Mađarska s rastom od 0,8 posto, a blizu je i Estonija gdje je aktivnost porasla za 0,6 posto.

Irska je pak kliznula u recesiju, uz pad aktivnosti za 2,0 posto u odnosu na prethodna tri mjeseca kada je bila potonula za 3,8 posto, uz napomenu statističara o metodološkoj razlici u izračunima.

Aktivnost je, među zemljama čijim je podacima raspolagao Eurostat, u prvom kvartalu pala u odnosu na kraj prošle godine u Litvi, za 0,4 posto, i u Švedskoj, za 0,2 posto.

Zamjetno usporavanje

Godišnja usporedba pokazuje rast gospodarske aktivnosti u eurozoni u prva tri ovogodišnja mjeseca za 0,8 posto, izvijestio je Eurostat u preliminarnoj procjeni.

U četvrtom tromjesečju lani uvećana je na godišnjoj razini za 1,3 posto, prema revidiranom podatku. Posustajanje aktivnosti pokazuju i izračuni za Europsku uniju, s 1,4 na 1,0 posto.

Među zemljama čijim je podacima Eurostat raspolagao četrnaest ih je bilježilo rast aktivnosti, a samo jedna pad u usporedbi s istim razdobljem prošle godine.

Španjolska u vrhu

Daleko najsnažniji rast na godišnjoj razini u skupini četiriju vodećih gospodarstava ponovno je bilježila Španjolska, za 2,7 posto.

To je ujedno najsnažniji rast među zemljama čijim je podacima Eurostat raspolagao. Slijedi Francuska s rastom BDP -a za 1,1 posto. U Italiji uvećan je za 0,7 posto.

Aktivnost u njemačkom gospodarstvu uvećana je pak svega 0,3 posto, tek nešto blaže nego u prethodna tri mjeseca.

Među zemljama čijim je podacima raspolagao Eurostat, Njemačka je tako ostvarila daleko najslabiji rast aktivnosti. U skupini zemalja s najsnažnijim rastom na godišnjoj razini su Litva i Portugal, gdje je iznosio 2,5 odnosno 2,3 posto.

Prema podacima kojima je Eurostat raspolagao, pad aktivnosti na godišnjoj razini bilježila je samo Irska, za čak 6,3 posto.