Građani eurozone očekuju inflaciju blizu tri posto

Inflacija je po percepciji građana eurozone bila u kolovozu znatno viša no što su pokazali službeni izračuni, a trebala bi biti blizu razine od tri posto i u idućih godinu dana, pokazalo je istraživanje Europske središnje banke za mjesec kolovoz.

Potrošačke cijene bile su u kolovozu više za 3,1 posto nego u istom prošlogodišnjem mjesecu, prema medijanu procjena građana u istraživanju ECB-a.

Harmonizirani indeks potrošačkih cijena (HICP) pokazao je pak, prema izračunima Eurostata, da su bile više za dva posto.

Medijalna očekivanja građana za idućih 12 mjeseci pokazuju pak stopu inflacije od 2,8 posto, višu za 0,2 postotna boda nego što su bili očekivali u srpnju.

Građani s nižim primanjima i dalje u prosjeku procjenjuju da je inflacija viša nego oni s višim primanjima, ali percepcija je relativno usklađena među svim dohodovnim skupinama, utvrdili su analitičari ECB-a u izvješću objavljenom u petak.

Anketa je također pokazala poboljšana očekivanja prihoda i potrošnje za idućih 12 mjeseci. Gospodarstvo bi pak i za godinu dana trebalo bilježiti pad, pokazuje medijan procjena građana.

I nezaposlenost je po njihovoj percepciji viša no što pokazuju službeni podaci i iznosi 7,4 posto, prema medijanu procjena. Eurostatovi podaci za kolovoz pokazali su pak stopu nezaposlenosti u eurozoni, mjerenu metodologijom Međunarodne organizacije rada (ILO), od 6,2 posto.

U idućih 12 mjeseci trebala bi porasti na 7,8 posto, pokazuje medijan procjena.