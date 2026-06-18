Gradonačelnica želi ići na porodiljni dopust. U ovoj zemlji to je izazvalo pravu političku i društvenu buru

Reakcije na potez 35-godišnje gradonačelnice pokazale su koliko su tradicionalni pogledi na ulogu žena i dalje ukorijenjeni u jednoj od najrazvijenijih svjetskih ekonomija.

U mnogim razvijenim zemljama vijest da političarka odlazi na rodiljni dopust jedva bi privukla pažnju. U Japanu je, međutim, odluka 35-godišnje gradonačelnice Shoko Kawate izazvala nacionalnu raspravu o položaju žena, kulturi rada i demografskoj budućnosti zemlje.

Kawata, gradonačelnica grada Yawata u zapadnom Japanu, postala je prva aktualna gradonačelnica u zemlji koja je odlučila koristiti rodiljni dopust. Ono što je u većini razvijenih gospodarstava uobičajena praksa, u Japanu se pretvorilo u političko i društveno pitanje koje tjednima puni medijske stupce i društvene mreže.

Na dnu prema rodnoj ravnopravnosti

“Nisam očekivala da će to izazvati toliko kontroverzi”, rekla je za Guardian. “Još uvijek postoji uvjerenje da bi ljudi trebali žrtvovati privatni život kako bi se potpuno posvetili karijeri.”

Njezina odluka dolazi u osjetljivom trenutku za Japan. Četvrto najveće svjetsko gospodarstvo godinama vodi bitku s ubrzanim starenjem stanovništva i padom broja rođenih. Vlada ulaže znatne napore u pronatalitetne politike, dok istodobno mnoge žene i dalje nailaze na prepreke pri napredovanju prema vodećim pozicijama.

Prema posljednjem Global Gender Gap Reportu, izvješću Svjetskog gospodarskog foruma koje mjeri razinu rodne ravnopravnosti između muškaraca i žena, Japan se nalazi tek na 118. mjestu među 148 zemalja, što je najslabiji rezultat među članicama skupine G7. Žene čine samo 30 posto lokalnih vijećnika, dok ih je među političarima mlađima od 40 godina tek 1,2 posto.

Kawata smatra da upravo takvi podaci objašnjavaju zašto je njezina odluka izazvala toliko pozornosti.

“Iako je položaj žena napredovao, one se i dalje često suočavaju s preprekama kada žele doći do vodećih funkcija”, kaže.

Nije predviđeno zakonom

Njezina politička karijera već je sama po sebi iznimka. S 33 godine postala je najmlađa gradonačelnica u Japanu, pobijedivši na izborima kao nezavisna kandidatkinja. U središte kampanje stavila je poboljšanje sustava skrbi za djecu i stvaranje uvjeta koji bi mladim obiteljima olakšali život.

Tijekom mandata fokusirala se na jedan od najvećih strukturnih problema Japana – depopulaciju. Broj stanovnika njezina grada pao je sa 74.329 početkom stoljeća na manje od 68 tisuća danas.

“Tek kada sam preuzela dužnost, doista sam shvatila koliko je situacija ozbiljna”, kaže.

Budući da japansko zakonodavstvo ne predviđa rodiljni dopust za gradonačelnike, Kawata praktički postavlja presedan. Planira se vratiti na posao do prosinca, a za vrijeme njezine odsutnosti gradom će upravljati zamjenik.

No šire gledano, njezina odluka otvara pitanje koje nadilazi lokalnu politiku: može li Japan istodobno rješavati demografsku krizu i zadržati poslovnu kulturu koja od zaposlenika očekuje da privatni život stave u drugi plan?