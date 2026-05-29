Gruzijska vlada prodaje Staljinovu kolekciju 40.000 rijetkih vina. Evo za što će iskoristiti sredstva

Gruzijska vlada, koja posjeduje otprilike 40.000 francuskih i gruzijskih rijetkih vina, ovog je tjedna prvi put otvorila vinski trezor u glavnom gradu Tbilisiju.

Planira prodati kolekciju, od koje dio datira s početka 19. stoljeća, na aukciji i iskoristiti sredstva za otvaranje škole za obrazovanje o vinskoj industriji u Georgiji.

Irakli Gilauri, vlasnik tvrtke Gilauri Wines koji je surađivao s gruzijskim ministarstvom poljoprivrede na projektu, rekao je da će aukcija pomoći da se Gruzija pozicionira na kartu kolekcionara, prenosi Reuters.

Južnokavkaska zemlja predstavlja se kao rodno mjesto vina, a arheološki dokazi pokazuju kontinuiranu tradiciju proizvodnje vina koja seže 8000 godina unatrag.

Staljin, koji je rođen u Gruziji i vodio Sovjetski Savez od 1924. do svoje smrti 1953., bio je strastveni ljubitelj i kolekcionar vina.

Njegova riznica uključuje vino s najpoznatijih imanja u Bordeauxu, koja su nekoć bila u vlasništvu ruskog cara Aleksandra III. i njegovog sina Nikolaja II. Sovjeti su zaplijenili carsku kolekciju dinastije Romanov nakon Ruske revolucije 1917., a Staljin je postao njezin čuvar, postupno dodajući svoje omiljene gruzijske sorte.

Kolekcionar Victor Chen, koji je u Tbilisi doputovao iz Dallasa u Teksasu, zavirujući u prašinom prekrivene boce, bio je oduševljen onim što je vidio. “Osjećam se kao Indiana Jones koji otvara špilju: moglo bi biti ništa, ali moglo bi biti nešto“, rekao je, misleći na izmišljenog avanturističkog arheologa iz filmske franšize.” U ovom trenutku nema mnogo stvari koje su još uvijek povijesni trenuci. A ovo bi mogao biti jedan od njih.”