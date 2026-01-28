Guverner Bundesbanka: “Njemačke zlatne rezerve sigurne u New Yorku i nema razloga za njihovo vraćanje”

Njemačke zlatne rezerve sigurne su u njujorškom ogranku američke središnje banke Fed i nema razloga za njihovo vraćanje u domaće trezore, naglasio je čelnik središnje banke Joachim Nagel.

“Ne sumnjam da je naše zlato sigurno pohranjeno u Fedovom ogranku u New Yorku“, rekao je Nagel u srijedu za njemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Predsjednica odbora Europskog parlamenta za obranu Marie-Agnes Strack-Zimmermann nedavno je pozvala njemačku vladu da vrati zlato.

“U vremenima sve izraženije neizvjesnosti u svijetu i nepredvidljive politike predsjednika Donalda Trumpa više nije prihvatljivo da oko 37 posto njemačkih zlatnih rezervi, više od 1.230 tona, bude pohranjeno u Fedovim trezorima u New Yorku“, rekla je Strack-Zimmermann za tjednik Der Spiegel.

I bivši dužnosnik Bundesbanka Emanuel Moench rekao je u razgovoru za Handelsblatt da bi se zlato trebalo vratiti kući, istaknuvši argument aktualne geopolitičke situacije.

Argument da rezerve od posezanja štite međunarodni zakoni sve je slabiji, smatra Moench.

Njemačka je krajem 2024. godine posjedovala oko 3.352 tone zlata, ukupne vrijednosti 270,6 milijardi eura, veće za 34,4 posto nego u 2023. godini, prema godišnjem izvješću o poslovanju iz veljače prošle godine.

Veće rezerve zlata bilježio je u 2024. samo SAD.

Prema Bundesbanku, nešto više od 1.700 tona zlata bilo je na kraju 2024. pohranjeno u trezorima u Frankfurtu, a 1.236 tona u trezorima Feda u New Yorku. Ostatak je smješten u trezorima Bank of Englanda u Londonu.

Bundesbank redovito pregledava pohranjene zlatne rezerve, naglasio je Nagel, podsjećajući da je prije 10 godina 300 tona vraćeno iz New Yorka u Frankfurt.

Njemačka središnja banka zaključila je 2024. godinu s gubitkom, i to prvi puta od 1979. godine, od 19,2 milijarde eura, uz iscrpljene rezervacije za pokrivanje gubitaka koje nosi raskorak u kamatnim prihodima i rashodima.

Gubitak su zabilježili i u 2023. godini, od gotovo 21,6 milijardi eura, ali su ga pokrili rezervacijama i rezervama koje su bili gotovo u potpunosti iscrpili. Ulaskom u 2024. Bundesbank je za pokriće gubitaka u rezervama imao svega 700 milijuna eura.