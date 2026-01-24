György Bacsa, direktor za strategiju govori o detaljima NIS transakcije u podcastu MOL Talks

U novoj epizodi podcasta MOL Talks, dr. György Bacsa, glavni direktor za strategiju Grupe MOL, razgovarao je s Ambrusom Halászom, voditeljem korporativnih komunikacija, o pozadini transakcije i sljedećim koracima.

Razgovor je obuhvatio nekoliko tema koje nadilaze objavu od 19. siječnja, uključujući detalje memoranduma potpisanog sa srpskom državom, planiranu strukturu zajedničkog pothvata s ADNOC-om, razvoj i budućnost rafinerije Rijeka, kao i diversificiranu regionalnu opskrbu te stratešku važnost energetske osi sjever–jug.

„Naš neizrečeni cilj uvijek je bio dosegnuti najvišu moguću poziciju na srpskom tržištu. Po svojoj važnosti, transakcija NIS-a slična je akvizicijama INA-e i Slovnafta. Kada se takva prilika pojavi, MOL joj pristupa vrlo ozbiljno i usmjerava sve svoje resurse na nju“, rekao je György Bacsa. Također je istaknuo da, nakon više od dvadeset godina prisutnosti na tržištu, MOL dobro poznaje Srbiju te da se povjerenje među stranama dodatno učvrstilo posljednjih godina.

Obvezujući sporazum

„Obvezujući okvirni sporazum (Heads of Agreement) znači da je prodavatelj prihvatio MOL-ovu ponudu, no u međuvremenu sporazum ide i dalje od toga. Također smo potpisali zaseban memorandum sa srpskom vladom, u kojem se navodi da srpska vlada podržava ulazak MOL-a te se definiraju različiti oblici te podrške. Taj će okvir kasnije potvrditi Mađarska i Srbija u međudržavnom sporazumu. U nadolazećem razdoblju, uz potrebne regulatorne konzultacije i odobrenja, sljedeća velika prekretnica bit će priprema i potpisivanje detaljnog ugovora o kupoprodaji“, naglasio je Bacsa. Dodao je da, prema planovima, strane nastoje dovršiti i potpisati detaljni ugovor o kupoprodaji do kraja ožujka 2026., nakon čega slijedi proces zatvaranja transakcije.

Također je razmatrana uloga ADNOC-a. Nacionalna naftna kompanija Abu Dhabija surađuje s Grupom MOL kao strateški partner u više područja, a u projektu NIS planira se uspostava zajedničkog pothvata. U okviru te strukture MOL će ostati vlasnik s kontrolnim udjelom, dok će se ADNOC pridružiti kao manjinski dioničar. György Bacsa opisao je dodanu vrijednost ADNOC-a kao relevantnu s aspekta sigurnosti opskrbe, kao i s komercijalnog i operativnog gledišta, pozivajući se na značajno iskustvo ADNOC-a u uzvodnom i nizvodnom segmentu. György Bacsa također je u podcastu naglasio da je MOL proveo terenski due diligence i na razini stručnjaka i na razini uprave u Beogradu te na ključnim imovinama, uključujući rafineriju. „Naši nalazi pokazuju dobro održavanu rafineriju koja radi s modernom tehnologijom. Od privatizacije 2008. godine, Gazprom Neft proveo je značajna ulaganja, pustio u rad nove jedinice, modernizirao i proširio mrežu te povećao uzvodnu proizvodnju. Vjerujem da se strategija započeta u NIS-u i njegova putanja rasta mogu nastaviti pod upravljanjem MOL-a“, rekao je.

Razgovor se također dotaknuo budućnosti rafinerije Rijeka. Prema Györgyju Bacsi, razvojni program Rijeke uskoro će dosegnuti veliku prekretnicu. U ožujku 2026. bit će puštena u rad jedna od najvećih investicija Grupe MOL, DCU (jedinica za odgođeno koksiranje), vrijedna gotovo 700 milijuna eura. „Ponosni smo na ono što su naši kolege postigli tijekom modernizacije rafinerije Rijeka INA-e. Ovim razvojem rafinerija Rijeka podignuta je u sam vrh europske rafinerijske industrije“, rekao je Bacsa, jasno istaknuvši da je uloga rafinerije Rijeka neovisna o transakciji NIS-a. Dvije rafinerije služe vlastitim tržišnim funkcijama i područjima opskrbe, što im omogućuje da se međusobno dobro nadopunjuju.”