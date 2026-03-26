Hoće li europski automobilski div uskoro proizvoditi dijelove za izraelski obrambeni sustav?

Volkswagen navodno pregovara s izraelskom obrambenom tvrtkom Rafael Advanced Defense Systems, o potencijalnoj pretvorbi Volkswagenove tvornice u Osnabrücku, kojoj trenutno prijeti zatvaranje, za proizvodnju dijelova za obrambenu industriju.

Volkswagen je isključio mogućnost proizvodnje oružja u svojoj tvornici u Osnabrücku, ali je odbio potvrditi ili demantirati medijske izvještaje da je u pregovorima vezano za vojnu proizvodnju s izraelskom obrambenom tvrtkom Rafael Advanced Defense Systems, proizvođačima raketnog obrambenog sustava Iron Dome.

Njemački proizvođač automobila rekao je za Euronews Business da je “u dijalogu s raznim tržišnim igračima kao dio otvorenog procesa revizije” za lokaciju nakon što proizvodnja automobila u Osnabrücku završi 2027. godine, ali je naglasio da trenutno nema konkretnih odluka.

Medijska izvješća, izvorno objavljena u Financial Timesu, sugeriraju da bi ti razgovori mogli uključivati ​​Rafael Advance Defense Systems, što otvara mogućnost prenamjene tvornice, jedne od manjih Volkswagenovih tvornica, ali ključnog izvora radnih mjesta u regiji, s proizvodnje automobila na komponente za sustave protuzračne obrane.

Volkswagen nije izravno potvrdio te izvještaje.

“Proizvodnja oružja od strane Volkswagena i dalje je isključena“, rekao je glasnogovornik, dodajući da se tvrtka ne upušta u nagađanja o daljnjim planovima za lokaciju u Osnabrücku.

Tvornica, koju tvrtka opisuje kao orijentiranu na projekte i narudžbe za male serije i posebne projekte, posljednjih je mjeseci razvijala različite koncepte vozila kako bi istražila potencijalne nove namjene.

Hoće li išta od toga dovesti do konkretnih projekata, rekao je Volkswagen, “ostaje za vidjeti”.

Njemačka ispunjava ključne uvjete

Njemački proizvođač automobila već neko vrijeme istražuje mogućnosti za lokaciju u Osnabrücku, a oko 2300 radnih mjesta bi bilo ugroženo ako se tvornica potpuno zatvori.

Ako se postigne dogovor s Rafaelom, moglo bi se spasiti svih 2300 radnih mjesta u tvornici kojoj prijeti zatvaranje.

S izraelskog gledišta, Njemačka ispunjava ključne uvjete i smatra se idealnom lokacijom zbog suradnje temeljene na povjerenju koja postoji između dviju zemalja u vezi s osjetljivim projektima.

U prošlosti su se vojni kamioni već proizvodili putem tvrtke Rheinmetall MAN Military Vehicles, zajedničkog poduzeća u kojem Rheinmetall ima većinski udio zajedno s podružnicom VW-a MAN Truck & Bus.

Međutim, to bi prvo zahtijevalo odobrenje radne snage. S obzirom na VW-ovu radnu povijest i osjetljivost obrambene proizvodnje, ovo bi mogla biti potencijalno značajna prepreka.

Prema izvješćima, tvornica u Osnabrücku mogla bi proizvoditi razne komponente za izraelski obrambeni sustav Iron Dome, uključujući teške kamione za prijevoz projektila, kao i generatore energije. Također, Volkswagen neće sam proizvoditi presretače raketa.