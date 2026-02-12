Hrvati ih cijene zbog kvalitete, a sad su u problemu: Dobit se prepolovila, Kina i carine odnijele milijarde

Operativna dobit pala je 57 posto, na 5,8 milijardi eura, a uprava najavljuje nove rezove troškova te upozorava da bi 2026. mogla biti još zahtjevnija.

Njemački proizvođač luksuznih automobila Mercedes-Benz Group u četvrtak je izvijestio o oštrom padu godišnje dobiti te upozorio na izazovno razdoblje koje slijedi, nakon godine obilježene snažnom konkurencijom kineskih rivala i globalnim troškovima carina.

Automobilska kompanija ostvarila je u 2025. operativnu dobit od 5,8 milijardi eura, što predstavlja pad od 57 posto u odnosu na godinu ranije. Rezultat je znatno ispod očekivanja analitičara, koji su predviđali 6,6 milijardi eura.

Mercedes-Benz Group naveo je da su na poslovanje utjecali nepovoljni tečajni uvjeti i konkurencija na kineskom tržištu, uz prijavljeni trošak carina od milijardu eura.

“Unatoč dinamičnom tržišnom okruženju, naši su financijski rezultati ostali unutar zadanih smjernica zahvaljujući snažnom fokusu na učinkovitost, brzinu i fleksibilnost”, izjavio je Ola Källenius, predsjednik uprave Mercedes-Benz Groupa.

Kompanija je najavila daljnje smanjenje troškova u 2026. godini, kao i lansiranje niza novih proizvoda. Cilj je ostvariti prilagođeni povrat na prodaju za segment Mercedes-Benz Cars u rasponu od tri do pet posto, što je niže od pet posto koliko je prijavljeno u 2025.

Dionice tvrtke, koja kotira na burzi u Münchenu, pale su pet posto u jutarnjem trgovanju, a od početka godine u minusu su oko sedam posto, piše CNBC.

Mercedes-Benz Group očekuje da će prihodi ostati na razini prethodne godine, nakon što su u 2025. iznosili 132,2 milijarde eura, dok se očekuje da će dobit prije kamata i poreza (EBIT) biti “značajno viša” nego godinu ranije.

Slobodni novčani tok industrijskog poslovanja grupe procjenjuje se blago ispod razine iz 2025., kada je iznosio 5,4 milijarde eura.