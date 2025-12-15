Hrvatska predala zahtjev za 897 milijuna eura iz Mehanizma za oporavak i otpornost

Hrvatska vlada u ponedjeljak je Europskoj komisiji predala zahtjev za isplatom osme rate iz Mehanizma za oporavak i otpornost, u iznosu od 897 milijuna eura, na temelju ispunjenih svih 17 predviđenih pokazatelja iz Nacionalnog plana za opravak i otpornost.

Najvažnija ulaganja iz zahtjeva odnose se na prototipove potpuno autonomnih i električnih vozila te odgovarajuće testiranje (60 vozila), nadogradnju operativnog informacijskog sustava za praćenje poljoprivrednog zemljišta i uspostavu 90 stalnih postaja za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta, centralno upravljanje svim parenteralnim pripravcima u devet bolnica, sustav praćenja i preveniranja nestašica lijekova, izgradnju proširenog plinovoda Zlobin–Bosiljevo i nadogradnju četiri regionalna centara PNUSKOK-a.

Uključujući novi zahtjev, Hrvatska je od Europske komisije do sada zatražila 7,3 milijarde eura od ukupno 10 milijardi eura raspoloživih sredstava za Nacionalni plan oporavka i otpornosti.

Do kraja ove godine ukupno isplaćeni iznos u hrvatski proračun dosegnut će 6,4 milijardi eura, kaže se u Vladinom priopćenju.

Ujedno se ističe da je Hrvatska jedna od tri države Europske unije koje su do sada podnijele osmi zahtjev za isplatom i jedina koja je u osam zahtjeva ispunila sva predviđena 253 pokazatelja.