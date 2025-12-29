Hyundai nije u poziciji otkupiti rusku tvornicu automobila

Južnokorejski proizvođač automobila Hyundai nije u mogućnosti otkupiti svoj bivši proizvodni pogon u Rusiji zbog nastavka rata u Ukrajini, pri čemu bi opcija otkupa trebala isteći sljedeći mjesec, rekao je Reutersu izvor upoznat s tim pitanjem.

Zajedno sa svojom podružnicom Kiom, Hyundai je nekoć bio najveći strani proizvođač automobila u Rusiji, no 2024. godine je prodao svoju tvornicu u Sankt Peterburgu.

Rad u pogonu obustavljen je od ožujka 2022., mjesec dana nakon invazije Moskve na svojega susjeda, što je izazvalo reakciju i sankcije Zapada koje su poremetile opskrbne lance i isplate.

Dogovor kojim je Hyundai prodao stopostotni udjel u pogonu ruskoj grupi AGR Automotive za simboličnih 140.000 wona (82 eura) uključivao je opciju otkupa na dvije godine, a ta klauzula istječe u siječnju.

“Ovo nije situacija u kojoj možemo otkupiti dionice”, rekao je izvor upoznat s internim pitanjima u Hyundaiju, ali je zamolio za anonimnost zbog osjetljivosti pitanja.

Iako nije detaljnije objasnio konkretne razloge zašto tvrtka nije u stanju iskoristiti opciju otkupa, istaknuo je tekući sukob u Ukrajini.

Hyundai je u izjavi za Reuters poručio da konačna odluka o opciji otkupa još nije donesena, a grupacija AGR Automotive nije odgovorila na zahtjev za komentarom.

Rok za iskorištavanje prava otkupa “kuca na vrata”

Američki predsjednik Donald Trump završetak rata postavio je kao glavni prioritet svoje administracije te vrši pritisak na Kijev i Moskvu da pristanu na mirovni sporazum. Unatoč tome, borbe se nastavljaju, a sankcije SAD-a i EU-a protiv Rusije i dalje su na snazi, navodi Reuters.

Agencija napominje da ostaje nejasno hoće li propuštanje siječanjskog roka dovesti do toga da Hyundai definitivno odustane od prava na otkup ili bi tvrtka potencijalno mogla pregovarati o produljenju roka.

S obzirom na to da zapadne sankcije onemogućuju stranim proizvođačima automobila da nastave s tvorničkim radom, većina se povukla s ruskog tržišta.

Kada je 2024. bio prodao svoju rusku imovinu, Hyundai je rekao da će pretrpjeti gubitak od 287 milijardi wona.

Hyundai nije jedini koji je svoje tvornice prodao ruskim tvrtkama i investitorima za simbolične iznose te je dogovorio opcije za njihov otkup u fiksnim vremenskim okvirima u nadi da će se jednog dana vratiti.

Japanski Mazda Motor prvi je izgubio pravo na otkup u listopadu, kada je bio odlučio ne iskoristiti svoju opciju za otkup 50 posto svoje tvornice u Rusiji od bivšeg partnera Sollersa.

Renault, Ford, Nissan i Mercedes-Benz također imaju prava na otkup koja istječu između 2027. i 2029., dok su Toyota i Volkswagen prodali svoju imovinu bez ikakvih mogućnosti ponovne kupnje.

Većina tih tvornica sada sklapa kineske automobile pod ruskim markama, a Hyundaijeva proizvodi vozila pod markom Solaris, što je prethodno bio naziv popularnog modela koji je korejski proizvođač automobila proizvodio za rusko tržište, navodi Reuters.

Nekadašnji predvodnici strane autoindustrije u Rusiji prepuštaju mjesto Kinezima

Prije izlaska tvrtke iz Rusije, Hyundaijeva tvornica u Sankt Peterburgu bila je jedna od najvećih tvornica automobila u stranom vlasništvu u zemlji, s kapacitetom za proizvodnju većem od 200.000 Hyundai i Kia vozila godišnje.

Hyundai i Kia, u kojoj Hyundai drži otprilike 35 posto vlasničkog udjela, bili su najveći strani “igrači” na ruskom tržištu prije rata u Ukrajini.

Zajedno su prodali više od 400.000 automobila u 2019. godini, što čini oko 23 posto ukupne prodaje novih automobila i stavlja ih ispred najvećeg ruskog proizvođača automobila Avtovaz. Otprilike polovica bila je proizvedena u ruskoj tvornici.

Ruski automobilski sektor ove je godine pokazao slabe znakove oporavka. Tržištem sada dominiraju kineske tvrtke, koje su 2024. godine u Rusiji prodale gotovo milijun automobila od ukupno prodanih 1,57 milijuna vozila.