IBM kupuje platformu za streaming podataka za 11 milijardi dolara

International Business Machines Corporation (IBM) kupuje platformu za streaming podataka Confluent u nastojanju da ojača svoju ponudu umjetne inteligencije.

Platforma za streaming podataka Confluent odgovorna je za infrastrukturu koja podupire AI sustave, omogućujući tvrtkama brz prijenos informacija.

Ugovorom, ukupne vrijednosti 11 milijardi dolara (9,44 milijarde eura), IBM će platiti 31 dolar po dionici u gotovini, što je premija od oko 34% u odnosu na cijenu dionica Confluenta na zatvaranju u petak.

Transakcija bi trebala biti dovršena do sredine 2026. godine.

“IBM i Confluent zajedno će omogućiti poduzećima bolju i bržu implementaciju generativne i agentne umjetne inteligencije pružajući pouzdanu komunikaciju i protok podataka“, rekao je Arvind Krishna, izvršni direktor IBM-a, prenosi Euronews.

Jay Kreps, izvršni direktor tvrtke Confluent, dodao je: “Uzbuđeni smo zbog potencijala pridruživanja IBM-u i ubrzanja naše strategije s IBM-ovom stručnošću u osvajanju tržišta, globalnom razmjerom i opsežnim portfeljem.”

Točnije, Confluent omogućuje tvrtkama brzo premještanje i obradu informacija, pružajući tehnologiju koja će se kombinirati s IBM-ovim vlastitim AI softverom.

Među klijentima tvrtke Confluent su tvrtka za prodaju karata Ticketmaster, tvrtka za dostavu namirnica Instacart i proizvođač guma Michelin.

IBM je u ponedjeljak izjavio da očekuje da će se globalni rast podataka više nego udvostručiti do 2028., pojačan kontinuiranim usvajanjem umjetne inteligencije – što povećava zahtjeve pred IT odjelima.

Pod vodstvom izvršnog direktora Arvinda Krishne, tvrtka je proširila svoju ponudu umjetne inteligencije i preuzela niz softverskih tvrtki.

Ranije ove godine, IBM je zaključio akviziciju tvrtke za cloud computing HashiCorp u poslu vrijednom 6,4 milijarde dolara (5,5 milijardi eura). U svom najvećem poslu do sada, IBM je također kupio softversku tvrtku Red Hat za oko 34 milijarde dolara (29,18 milijardi eura) 2019. godine.

Confluent je u petak imao tržišnu vrijednost od oko 8 milijardi dolara (6,87 milijardi eura), dok je IBM-ova bila oko 290 milijardi dolara (248,93 milijarde eura).