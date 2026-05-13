IEA: Globalna potražnja za naftom pada, zalihe se ubrzano smanjuju

Međunarodna agencija za energiju (IEA) u svom mjesečnom izvješću objavljenom u srijedu upozorila je na oštriji pad globalne potražnje za naftom te ubrzano povlačenje zaliha zbog utjecaja rata u Iranu.

IEA procjenjuje da će globalna potražnja za sirovom naftom ove godine pasti u prosjeku za 420 tisuća barela dnevno, na oko 104 milijuna barela, što je znatno više od prethodne procjene pada za 80.000 barela dnevno.

Agencija ističe da je pad potražnje posljedica naglog rasta cijena nafte od početka sukoba na Bliskom istoku. Referentna Brent nafta u ožujku je nakratko premašila 120 dolara po barelu, dok je prije rata iznosila oko 70 dolara, a trenutačno se kreće oko 106 dolara.

Sukob je prema izvješću doveo do ozbiljnih poremećaja u opskrbi, uključujući i blokadu Hormuškog tjesnaca, ključne globalne prometne rute za naftu, prirodni plin i rafinirane proizvode iz Zaljeva, što dodatno otežava globalni gospodarski rast i održava cijene energenata visokima.

U uvjetima lokalnih nestašica vlade i kompanije provode mjere ograničavanja potrošnje, uključujući štednju, kontrolu cijena i racioniranje, navodi IEA.

Globalne zalihe sirove nafte padaju rekordnim tempom i očekuje se nastavak trenda u idućim mjesecima. Unatoč puštanju u promet dijela strateških rezervi u SAD-u, Japanu i Njemačkoj, globalne zalihe u ožujku i travnju smanjene su za oko četiri milijuna barela dnevno.

IEA upozorava da će tržište nafte ostati znatno nedovoljno opskrbljeno barem do listopada, čak i ako bi sukob bio okončan već sljedećeg mjeseca.