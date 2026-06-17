IEA očekuje slabiju potražnju za naftom u 2026.

Svjetska potražnja za naftom oslabit će u 2026. godini budući da je smanjena opskrba iz regije uz Perzijski zaljev znatno podigla cijene, pokazale su u srijedu procjene Međunarodne agencije za energiju (IEA).

Potražnja će se u ovoj godini smanjiti za 1,1 milijun barela dnevno, izračunali su u IEA-i u redovnom mjesečnom izvješću, što bi značilo da bi se spustila na nekih 103,4 milijuna barela dnevno.

Raspoloživi podaci za drugo tromjesečje pokazuju da je potonula za pet milijuna barela dnevno, navode u agenciji.

Razaranje potražnje proširilo se i izvan područja koja su u početnoj fazi osjećala najteže posljedice rata u Iranu, napominju.

Isporuke svih glavnih vrsta goriva, a posebno dizela, “pokazuju naznake prenapregnutosti u gotovo svim regijama” svijeta, stoji u izvješću.

Ponuda bi se pak ove godine trebala smanjiti za 3,9 milijuna barela dnevno, na ukupno 102,4 milijuna barela dnevno, budući da će smanjene isporuke iz Bliskog istoka prevagnuti nad većim izvozom iz Sjeverne i Južne Amerike.

To bi značilo da bi tržište ove godine trebalo biti u minusu od otprilike milijun barela dnevno.

Rat je blokirao isporuku više od 14 milijuna barela nafte dnevno iz regije uz Perzijski zaljev, pokazuju IEA-ini izračuni.

Ako iransko-američki dogovor o normalizaciji tranzita ‘zaživi’, izvoz i proizvodnja u regiji trebali bi se postupno oporaviti, između ostalog i zato što će iranska nafta ponovo krenuti u punom opsegu na svjetska tržišta nakon ukidanja američke blokade, dodaju.

Isporuke su pojačane već početkom lipnja, odražavajući učestali transfer ‘s broda na brod’ u Omanskom zaljevu, primjećuju.

Višak u 2027.?

Normalizacija opskrbe iz regije uz Perzijski zaljev trebala bi se u idućoj godini pretočiti u znatno veću ponudu na svjetskoj razini, za osam milijuna barela dnevno, od ukupno 110 milijuna barela dnevno, izračunali su u IEA-i.

U takvim bi uvjetima cijene nafte trebale pasti, što će, uz poboljšane izglede za gospodarski rast, donijeti i oporavak potražnje i njezin rast za dva milijuna barela dnevno, na ukupno 105,3 milijuna barela dnevno.

Oporavak bi još mogla zakočiti politička i poslovna ograničenja, uključujući otvorena pitanja uklanjanja mina i režima tranzita kroz Hormuz, napominju u agenciji.

Tržište bi tako u idućoj godini trebalo biti u povelikom plusu, od nekih pet milijuna barela dnevno, pokazuju njihove procjene.

Takav scenarij otvorio bi i priliku za punjenje ispražnjenih rezervi, ističu u IEA-i, podsjećajući da su vlade u velikoj mjeri iscrpile strateške zalihe kako bi osigurale opskrbu u krizi.

Od početka rata krajem veljače zalihe su u prosjeku smanjene za 3,8 milijuna barela dnevno, izračunali su u IEA-i. Samo u svibnju smanjene su za čak 4,6 milijuna barela dnevno, što znači da je iz skladišta na tržište plasirano ukupno 143 milijuna barela.

Strateške zalihe članica Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) smanjene su od početka rata za 163 milijuna barela i sada su na najnižoj razini od prosinca 1990. godine, ističu.

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