Imaju li tvrtke povezane s Trumpom koristi od njegova sporazuma o imunitetu s IRS-om? Demokrati to žele utvrditi

Demokratski senatori u američkom Senatu u utorak su poslali pisma 11 tvrtki povezanih s predsjednikom Donaldom Trumpom i njegovom obitelji, tražeći da objasne imaju li koristi od nagodbe koju je Trump postigao s američkom Poreznom upravom (IRS), a koja mu je, prema kritičarima, omogućila vrlo širok imunitet. Trumpova administracija i dalje brani sporazum unatoč snažnim kritikama.

Senatori Elizabeth Warren (Massachusetts), Chuck Schumer (New York) i Ron Wyden (Oregon) zatražili su od tih tvrtki da pojasne smatraju li da su obuhvaćene sporazumom o imunitetu koji je uspostavljen nakon što je Trump nagodio svoju tužbu protiv IRS-a.

Sporazum štiti Trumpa, njegova dva najstarija sina – koji su također bili stranke u postupku – te sve „povezane ili pridružene” osobe i subjekte od kaznenog progona ili građanskih tužbi koje bi pokrenule državne agencije za radnje počinjene prije nagodbe sklopljene u svibnju. Također ih štiti od poreznih revizija IRS-a vezanih uz postojeće porezne prijave.

Pisma su poslana tvrtkama Trump Organization, World Liberty Financial, Powerus, 1789 Capital, Kalshi, Polymarket, Foundation Future Industries, Tag Air, American Bitcoin, Kaz Resources te Trump Media & Technology Group.

Zakonodavci su od svake tvrtke zatražili informacije o tome smatra li da je obuhvaćena sporazumom, postoje li protiv nje aktualne državne istrage ili revizije te jesu li neke istrage obustavljene nakon potpisivanja nagodbe 19. svibnja. Također su zatražili uvid u svu komunikaciju koju su tvrtke imale s Trumpovom administracijom.

U pismima senatori navode da bi svaka od tih tvrtki mogla biti dovoljno „povezana ili pridružena” tužiteljima da ostvaruje široki imunitet od revizija, građanskih kazni i saveznog kaznenog progona za financijske prekršaje koji potpadaju pod nadležnost Ministarstva financija ili IRS-a prema uvjetima nagodbe. Dodaju kako „javnost zaslužuje transparentnost o opsegu ove svojevrsne kartice za izlazak iz zatvora za tvrtke povezane s Trumpom, kao i o tome namjeravaju li se pozivati na ovu nagodbu kao na slobodnu propusnicu za moguće kršenje zakona.”

Senatori su zatražili da tvrtke odgovore do 20. srpnja, iako njihov zahtjev nema obvezujuću pravnu snagu.

Zašto su upravo ove tvrtke na meti?

Dok su veze Trumpove obitelji s Trump Organizationom i Trump Media & Technology Groupom očite, Donald Trump, a posebno njegova dva najstarija sina, povezani su s nizom drugih tvrtki koje bi se prema odredbama sporazuma mogle smatrati „povezanima” s njima.

Demokrati u svojim pismima navode da Donald Trump Jr. i Eric Trump djelomično posjeduju Kaz Resources i Powerus te su članovi upravnog odbora tvrtke Tag Air. Trumpova obitelj također je suosnovala World Liberty Financial i zadržala vlasnički udio u toj tvrtki.

Eric Trump suosnivač je tvrtke American Bitcoin i njezin glavni savjetnik za strategiju. Istodobno obnaša dužnost glavnog strateškog savjetnika u Foundation Future Industries te je investitor u toj kompaniji.

Donald Trump Jr. strateški je savjetnik tvrtke Kalshi, član savjetodavnog odbora Polymarketa te partner u investicijskoj tvrtki 1789 Capital.

Tužba iz siječnja

Trump je u siječnju podnio tužbu protiv vlastite Porezne uprave tražeći 10 milijardi dolara odštete, tvrdeći da je agencija prekršila njegova prava na privatnost nakon što je jedan ugovorni suradnik medijima dostavio podatke iz njegovih poreznih prijava.

Slučaj je kontroverzno nagodbeno riješen u svibnju, u trenutku kada se činilo da bi sudac mogao u cijelosti odbaciti tužbu. Nagodba se sastojala od dva dijela.

Osim sporazuma o imunitetu, koji je sada predmet istrage, Trumpova administracija osnovala je i fond od 1,776 milijardi dolara za borbu protiv navodne „politizacije pravosuđa”, namijenjen osobama koje smatraju da je pravosudni sustav bio iskorišten protiv njih.

Taj je fond izazvao oštre kritike, uključujući i među republikancima, zbog čega je Trumpova administracija odustala od njegove provedbe i objavila da neće biti uspostavljen.

Međutim, dio nagodbe koji se odnosi na imunitet ostao je na snazi te nije bio obuhvaćen sudskom odlukom protiv fonda za „borbu protiv politizacije pravosuđa”. Demokrati ga i dalje oštro kritiziraju, tvrdeći da predsjedniku omogućuje izbjegavanje pravnog nadzora i praktično daje mogućnost da sam sebe zaštiti od kaznenog progona.

Sudac koji vodi Trumpovu tužbu protiv IRS-a ponovno je otvorio predmet te bi mogao izreći sankcije predsjedniku i njegovoj administraciji zbog uvjeta nagodbe. Ipak, ostaje neizvjesno može li sud u konačnici poništiti taj sporazum.

Alison Durkee, novinarka Forbesa (link na originalni članak)