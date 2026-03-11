Indija otvara vrata kineskom kapitalu: Kako se i zašto mijenja geopolitička računica

Iako je Kina drugi najveći trgovinski partner Indije, izravna ulaganja iz Pekinga lani su iznosila samo 2,67 milijuna dolara., od ukupnih 50 milijardi dolara.

Indija je ublažila ograničenja za kineska ulaganja dok se njezino gospodarstvo nalazi pod pritiskom naglog rasta cijena energije nakon rata na Bliskom istoku.

U priopćenju kasno u utorak kabinet premijera Narendre Modija dao je zeleno svjetlo ulaganjima u sektore kapitalnih dobara, elektronike i solarnih ćelija iz susjednih zemalja s kojima dijeli kopnenu granicu.

Iako se u priopćenju izravno ne spominje Kina, vrlo birokratska pravila, nazvana Press Note 3, uvedena su nakon smrtonosnih graničnih sukoba između vojski dviju velikih azijskih suparničkih sila prije šest godina. Ta su pravila učinila sva ulaganja iz “zemalja koje dijele kopnenu granicu” podložnima odobrenju vlade.

Pristup novim tehnologijama

“Nove smjernice osigurat će jasnoću i olakšati poslovanje u Indiji te potaknuti ulaganja koja mogu doprinijeti većem priljevu izravnih stranih investicija, pristupu novim tehnologijama, povećanju domaće dodane vrijednosti, širenju domaćih tvrtki i integraciji s globalnim lancem opskrbe”, objavila je indijska vlada, piše Financial Times.

“To će pomoći u iskorištavanju i jačanju konkurentnosti Indije kao poželjne destinacije za ulaganja i proizvodnju.”

Modijeva vlada već je neko vrijeme raspravljala o ublažavanju pravila zbog pritiska industrije da se olakša dolazak kineskog kapitala. Sukob na Bliskom istoku ozbiljno je poremetio tokove nafte i plina, a rupija je pala na najnižu razinu u odnosu na dolar.

Kako će reagirati Trump?

Ovaj potez dolazi i u trenutku kada New Delhi pokušava upravljati odnosima sa Sjedinjenim Državama, svojim najvećim trgovinskim partnerom. Donald Trump je privremeno dopustio Indiji kupnju određene količine ruske nafte, što je ranije bilo izvor nesuglasica između dviju strana i razlog za višu carinsku stopu na indijski izvoz. Američki predsjednik tvrdio je da indijske kupnje financiraju rat Moskve u Ukrajini. U međuvremenu je smanjio carinu na 18 posto.

Trgovinski i diplomatski spor s Washingtonom potaknuo je Indiju da produbi odnose s drugim partnerima te je ove godine sklopila dugo očekivane trgovinske sporazume s više strana, uključujući Europsku uniju.

Pravila objavljena u utorak omogućuju subjektima s manje od 10 posto kineskog vlasništva da ulažu bez potrebe za odobrenjem vlade. Također se uvodi rok od 60 dana u kojem vlasti moraju odlučiti o ulaganjima u ključne sektore, uključujući elektroniku, silicijske pločice i solarne ćelije.

Proizvodnja je motor rasta

Modi je postavio cilj povećanja proizvodnje u Indiji, koja još uvijek čini oko 16 posto gospodarskog rasta, znatno manje od 25 posto koliko je ciljao kada je preuzeo dužnost 2014. godine.

Ublažavanje pravila “omogućit će veći priljev globalnih fondova za startupove i tvrtke u području naprednih tehnologija”, rekla je Jahnavi Prabhakar, ekonomistica u Bank of Baroda. New Delhi ovisi o kineskoj tehnologiji i stručnosti kako bi potaknuo proizvodnju u osjetljivim sektorima, uključujući električna vozila.

Indija je krajem prošle godine ponovno uspostavila izravne letove s Kinom, godinu dana nakon što se Modi sastao s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom kako bi “resetirao” odnose.

Dok je trgovina između New Delhija i Pekinga porasla s 86,4 milijarde dolara u fiskalnoj godini 2021. na 127,7 milijardi dolara u financijskoj godini koja je završila u ožujku 2025., taj rast uglavnom je bio potaknut indijskim uvozom. Neto priljev izravnih stranih ulaganja u Indiju iznosio je samo četiri milijarde dolara između travnja i prosinca 2025.