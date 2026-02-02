Indija poreznom politikom gradi poziciju svjetskog igrača u sektoru upravljanja podacima

Indija je u nedjelju inozemnim tvrtkama nagovijestila porezna izuzeća do sredine stoljeća kako bi ih potaknula da koriste indijske podatkovne centre za pružanje usluga klijentima širom svijeta, skicirajući ambiciozne planove u svjetskom sektoru upravljanja podacima.

Indija je u proteklim godinama dobila na desetke podatkovnih centara, ali kompanije sada strahuju da bi New Delhi mogao oporezivati njihov prihod iz prodaje usluga u inozemstvu, objašnjavaju odvjetnici.

Ministrica financija Nirmala Sitharaman otklonila je te bojazni u govoru o proračunu za fiskalnu 2026/2027.

New Delhi će “osigurati porezna izuzeća do 2047. za sve strane tvrtke koje klijentima širom svijeta pružaju usluge u oblaku koristeći usluge podatkovnih centara u Indiji”.

U listopadu Google je objavio da će uložiti 15 milijardi dolara u projekt podatkovnog centra s umjetnom inteligencijom u državi Andhra Pradesh, a Microsoft i Amazon već su uložili milijarde u infrastrukturu za usluge upravljanja podacima.

Sektor je privukao i ulaganja domaćih konglomerata, poput Adanija i Reliancea, napominje Reuters.

Amazon, Microsoft i Google nisu odmah odgovorili na upit Reutersa da komentiraju ministričinu izjavu.

“Podatkovni centri bit će naša glavna snaga putem koje možemo pružiti nove usluge svijetu“, rekao je novinarima ministar za željeznicu, informiranje, elektroniku i informacijske tehnologije Ashwini Vaishnav.