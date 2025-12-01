Indija proizvođačima mobitela propisuje ugradnju sigurnosne aplikacije 

Indijsko ministarstvo komunikacija naložilo je proizvođačima mobitela da na uređaje prije prodaje instaliraju aplikaciju za kibernetičku sigurnost u vlasništvu države i onemoguće korisnicima njezino brisanje, tvrde izvori.

Indija je u borbi protiv kibernetičkog kriminala i hakiranja odlučila posegnuti za propisima koji bi trebali onemogućiti upotrebu ukradenih mobitela i rješenje vidi u državnoj aplikaciji za kibernetičku sigurnost.

Uredba o njezinoj instalaciji obuhvatila bi proizvođače mobitela poput južnokorejskog Samsunga, brazilskog Viva, kineskih Oppoa i Xiaomija i američkog Applea.

Američki tehnološki div već se sukobio s indijskim regulatorom za telekomunikacije oko razvoja državne mobilne aplikacije za zaštitu od neželjene pošte, napominje Reuters.

Veliki proizvođači mobitela moraju početi s instalacijom aplikacije Sanchar Saathi u roku od 90 dana, uz uvjet da je korisnici kasnije ne mogu isključiti, navodi se u državnoj uredbi od prošlog petka koju je Reuters dobio na uvid.

Mobiteli koji su već u opskrbnom lancu trebali bi ‘dobiti’ aplikaciju pri nadogradnji softvera, navodi ministarstvo u odluci, koja nije objavljena već je poslana biranim kompanijama.

Indijsko tržište mobitela među najvećima je u svijetu, uz 1,2 milijarde pretplatnika. Nova aplikacija ušla je u upotrebu u siječnju i otada je, prema vladinim podacima, pomogla pronaći više od 700 tisuća ukradenih mobitela, uključujući čak 50 tisuća u listopadu, navodi Reuters.

Aplikacija je, prema tvrdnjama ministarstva, nužna za borbu protiv “ozbiljne prijetnje” kibernetičkoj sigurnosti telekomunikacija kroz sprečavanje prijevara i zloupotrebe mreža uz podršku lažnih ili dupliciranih identifikacijskih brojeva mobilnih uređaja (IMEI).

IMEI se sastoji od 14 do 17 znamenki i najčešće se koristi za blokadu pristupa mreži mobitelima za koje je prijavljeno da su ukradeni.

Otvoreni operativni sustav Android ugrađen je na većinu od 750 milijuna mobitela u Indiji, prema procjenama kompanije Counterpoint Research, a udio Appleovog operativnog sustava iOS iznosio je do sredine ove godine samo 4,5 posto.

Apple na mobilne uređaje instalira vlastite aplikacije i interna politika kompanije zabranjuje instalaciju državnih ili onih drugih tvrtki prije prodaje mobitela, objašnjava upućeni izvor za Reuters.

“Apple je do sada odbijao takve zahtjeve država”, kazao je Tarun Pathak, stručnjak iz Counerpoint Researcha, nagađajući da će vjerojatno pokušati pronaći kompromis s indijskim vlastima i umjesto obvezne instalacije zatražiti opciju poziva korisnicima da je instaliraju.

Apple, Google, Samsung i Xiaomi nisu odgovorili na Reutersov upit da komentiraju informaciju o instalaciji državne aplikacije, a odgovor nije dalo ni indijsko ministarstvo komunikacija.