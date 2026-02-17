Indijski div najavljuje 100 milijardi dolara ulaganja u podatkovne centre

Adani Enterprises objavio je da će do 2035. uložiti 100 milijardi dolara u gradnju podatkovnih centara za umjetnu inteligenciju kako bi stvorio najveću integriranu platformu u svijetu i osigurao Indiji lidersku poziciju u globalnoj utrci.

Podatkovni centri koristit će energiju iz obnovljivih izvora i trebali bi potaknuti dodatnih 150 milijardi dolara potrošnje u sljedećem desetljeću u nekoliko povezanih sektora, uključujući platforme za upravljanje podacima i proizvodnju poslužitelja, navodi indijska tvrtka.

Adanijeva investicija stvorit će u Indiji ekosustav infrastrukture za umjetnu inteligenciju vrijedan 250 milijardi dolara tijekom narednog desetljeća, ističu.

Koristimo našu snažnu bazu u podatkovnim centrima i obnovljivim izvorima energije kao odskočnu dasku za razvoj potpunog ekosustava za umjetnu inteligenciju, s fokusom na tehnološkom suverenitetu Indije, izjavio je predsjednik grupe Gautam Adani.

U listopadu Google je najavio 15 milijardi dolara ulaganja tijekom pet godina u postavljanje podatkovnog centra u indijskoj saveznoj državi Andhra Pradesh.

Googleov projekt mogao bi donijeti do pet milijardi dolara ulaganja Adani Connexu, zajedničkom projektu Adani Enterprisesa i privatnog operatera podatkovnih centara EdgeConneX-a.

Konglomerat pregovara i s drugim velikim tvrtkama u sektoru o osnivanju velikih kampusa diljem Indije, poručili su, ne otkrivajuću detalje.