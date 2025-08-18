Industrijska proizvodnja u SAD-u u srpnju blago pala

Ukupna industrijska proizvodnja u Sjedinjenim Američkim Državama u srpnju je blago pala, uz stagnaciju proizvodnje u tvornicama, pokazalo je izvješće američke središnje banke.

U srpnju je ukupna američka industrijska proizvodnja kliznula za 0,1 posto, nakon što je u lipnju, prema revidiranim podacima, porasla za 0,4 posto.

Na godišnjoj razini porasla je za 1,4 posto.

U rudarstvu proizvodnja u srpnju pala je za 0,4 posto nakon 0,3-postotnog pada u lipnju, dok je proizvodnja plina i električne energije pala za 0,2 posto nakon što je u prethodnom mjesecu poskočila za 1,8 posto.

S druge strane, proizvodnja u tvornicama stagnirala je u srpnju u odnosu na prethodni mjesec, kad je uvećana za 0,3 posto.

Podaci za pojedine sektore u srpnju nisu iznenađujući, izjavio je Bernard Yaros, glavni ekonomist za američko gospodarstvo u savjetodavnoj kompaniji Oxford Economics.

“Niske cijene nafte opterećuju rudarsku aktivnost, dok je u proizvodnji plina i električne energije na naplatu došao snažan rezultat iz prethodnog mjeseca. Proizvođački sektor stagnirao je, u skladu s ranijim podacima o radnim satima u sektoru”, objasnio je.

Iskorištavanje kapaciteta u cjelokupnoj američkoj industriji kliznulo je u srpnju na 77,5 posto u odnosu na lipanj, kad je, prema revidiranim podacima, iznosilo 77,7 posto, izvijestila je američka središnja banka.

Taj je pad u skladu s ranijim očekivanjima ekonomista.

Iskorištavanje kapaciteta u rudarskom sektoru palo je na 90,3 posto, dok je iskorištavanje kapaciteta u proizvodnji plina i električne energije palo na 70,0 posto. Proizvođački sektor iskorištavao je pak u srpnju 76,8 posto kapaciteta, navodi se u izvješću.

