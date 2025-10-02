Inflacija u eurozoni dosegla najvišu razinu u 5 mjeseci: Očekuje se oprez ECB-a

Inflacija u eurozoni porasla je u rujnu na 2,2%, što je najviša razina u pet mjeseci, potaknuta uslugama i energijom.

Temeljna inflacija zadržala se na 2,3%, što sugerira da temeljni pritisci ostaju jaki. Podaci potvrđuju stav ESB-a da zasad zadrži kamatne stope nepromijenjenima.

Cjenovni pritisci diljem eurozone ubrzali su se u rujnu, dosegnuvši najvišu razinu od travnja, ali porast vjerojatno neće promijeniti stav Europske središnje banke koja se fokusira na čekanje.

Godišnja inflacija u eurozoni porasla je na 2,2% u rujnu, u odnosu na 2,0% u kolovozu, prema prvoj procjeni Eurostata. Očitavanje je bilo u skladu s očekivanjima ekonomista. Na mjesečnoj razini cijene su blago porasle za 0,1%, što je na razini kolovoza, prenosi Euronews.

Temeljna inflacija, koja isključuje nestabilne cijene hrane i energije, ostala je stabilna na 2,3% peti mjesec zaredom, što uvjerava da temeljni cjenovni pritisci ne dobivaju na zamahu, čak i dok glavne brojke rastu.

Među ključnim pokretačima inflacije, usluge su prednjačile s godišnjim porastom od 3,2%, što je neznatno više od 3,1% u kolovozu.

Cijene hrane, alkohola i duhana porasle su za 3,0%, u odnosu na 3,2%, dok su neenergetske industrijske robe ostale stabilne na 0,8%. Cijene energije nastavile su padati, ali sporijom stopom, za 0,4% u usporedbi s 2,0% u kolovozu.

Estonija je zabilježila najvišu stopu inflacije od 5,2%, a slijede je Hrvatska i Slovačka s po 4,6%. Cipar nije zabilježio godišnju promjenu, a Francuska je zabilježila blagi porast od 1,1%.

Što to znači za ECB?

Na rujanskom sastanku, ECB je odlučio zadržati kamatne stope nepromijenjenima. Projekcije objavljene tada pokazale su da se očekuje da će inflacija u prosjeku iznositi 2,1% u 2025., zatim će se smanjiti na 1,7% u 2026., prije nego što se vrati na 1,9% u 2027. Očekuje se postupni pad temeljne inflacije u istom razdoblju.

Predsjednica Christine Lagarde izjavila je da je ECB u dobrom položaju da održi stabilne kamatne stope, bez hitnosti za daljnjim zaoštravanjem ili ublažavanjem monetarne politike.

Čini se da najnoviji podaci o inflaciji potvrđuju taj stav.