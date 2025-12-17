Inflacija u eurozoni stabilna u studenom

Inflacija u eurozoni bila je stabilna u studenom, pokazali su u srijedu novi izračuni Eurostata, uz neznatno blaže poskupljenje hrane no što su bile pokazale preliminarne procjene.

Godišnja stopa inflacije u eurozoni, mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HICP), iznosila je u studenom 2,1 posto, izračunali su statističari, snizivši procjenu s početka mjeseca za 0,1 postotni bod.

To znači da su potrošačke cijene porasle istim tempom kao i u listopadu. U rujnu rast cijena bio je ubrzao na 2,2 posto, s 2,0 posto tijekom ljetnih mjeseci.

Europska središnja banka (ECB) definira “stabilan rast” cijena stopom inflacije od dva posto.

Najviše su i u studenom u eurozoni poskupjele usluge, za 3,5 posto, jednako kao u listopadu, potvrdili su statističari preliminarne izračune.

Cijene svježe hrane porasle su pak za 3,2 posto, objavio je Eurostat, nešto blaže no što su statističari bili izračunali početkom mjeseca, procijenivši preliminarno njihov rast na 3,3 posto.

Energija je i u studenom bila jeftinija nego lani, ali samo za 0,5 posto, potvrdili su statističari izračun s početka mjeseca. U listopadu bila je pojeftinila za 0,9 posto. Cijene energije u eurozoni padaju od ožujka, a najsnažnije su u odnosu na isto lanjsko razdoblje umanjene u travnju i svibnju, za 3,6 posto.

Kada se isključe energija i svježa hrana, cijene su u eurozoni u studenom bile više za 2,4 posto nego lani, kao i u rujnu i u listopadu, potvrdio je Eurostat preliminarne procjene.

Na mjesečnoj razini cijene mjerene HICP‑om u studenom su blago pale, za 0,3 posto, i to prvi puta od svibnja, potvrdili su statističari. U listopadu bile su porasle za 0,2 posto.

U odnosu na listopad, usluge su pojeftinile za 0,8 posto, dok je hrana poskupjela za 0,3 posto. Preliminarni izračuni bili su pokazali nešto snažniji pad cijena usluga, za 0,9 posto, i marginalno veći rast cijena hrane, za 0,4 posto.

Energija je na mjesečnoj razini poskupjela za 0,9 posto, potvrdio je Eurostat procjenu s početka mjeseca.

Najnoviji podaci o inflaciji obuhvaćaju sve članice Europske unije i pokazuju da su najsnažnije u studenom na godišnjoj razini porasle potrošačke cijene u Rumunjskoj, za 8,6 posto.

Slijede članice eurozone Estonija i Hrvatska s potvrđenim godišnjim stopama inflacije mjerenima HICP‑om od 4,7 odnosno od 4,3 posto, pokazuje izvješće.

Na razini EU‑a godišnja stopa inflacije mjerena HICP‑om spustila se u studenom na 2,4 posto. U listopadu bila je iznosila 2,5 posto, izračunali su statističari.

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se