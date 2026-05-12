Inflacija u Njemačkoj u travnju ponovno ubrzala, drugi mjesec zaredom

Inflacija u Njemačkoj ubrzala je u travnju na 2,9 posto, najvišu razinu od siječnja prošle godine, ponajprije zbog rasta cijena energije nakon eskalacije sukoba u Iranu i blokade Hormuškog tjesnaca, objavio je u utorak Savezni statistički ured.

Inflacija je drugi mjesec zaredom ubrzala rast, nakon što je u veljači bila iznosila 1,9 posto, a u ožujku 2,7 posto. U odnosu na ožujak, cijene su u travnju porasle 0,6 posto.

Predsjednica statističkog ureda Ruth Brand rekla je da su glavni razlog rasta ponovno više cijene energije, posebno motornih goriva. Cijene energije u travnju bile su 10,1 posto više nego godinu ranije. Gorivo je poskupjelo 26,2 posto, a loživo ulje 55,1 posto. Istodobno su cijene električne energije pale 4,5 posto, a grijanja 1,1 posto.

Njemačka vlada pokušala je ublažiti teret građanima privremenim subvencijama za gorivo. Stručnjaci ipak smatraju da rast cijena još nije zahvatio cijelo gospodarstvo u cijelosti.

Silke Tober iz Instituta za makroekonomiju i ekonomska istraživanja (IMK) istaknula je da je inflacija u sektoru usluga oslabila, dok je rast cijena hrane zasad umjeren. “Ako završi rat u Iranu i Hormuški tjesnac se ponovno otvori, cijene nafte mogle bi znatno pasti, a s njima i inflacija”, rekla je Tober.

Ipak, ekonomisti upozoravaju da bi visoki troškovi energije mogli povećati troškove proizvodnje i prijevoza te u idućim mjesecima dodatno podići cijene hrane i usluga. Po podacima minhenskog instituta Ifo, sve više njemačkih tvrtki planira podizati cijene, posebno u ugostiteljstvu i maloprodaji.

Cijene hrane u travnju su porasle 1,2 posto

Šećer, džem, med i slatkiši poskupjeli su u travnju 6,6 posto, čokolada 9,7, a meso i voće po 3,6 posto. Istodobno su cijene jestivih ulja i masti pale 13,9 posto.

Usluge su bile 2,8 posto skuplje nego godinu ranije. Održavanje i popravak vozila poskupjeli su pet posto, restorani 3,2 posto, a najamnine bez troškova grijanja 1,8 posto.

Među rijetkim pojeftinjenjima izdvojeni su turistički paket-aranžmani, koji su bili 3,5 posto jeftiniji.