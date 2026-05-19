Intervju s Elonom Muskom: Presuda u slučaju OpenAI postavlja “opasan presedan”

U ekskluzivnom intervjuu za Forbes, svega nekoliko sati nakon što je izgubio svoj visokoprofilni pravni spor s OpenAI-jem, čelnik SpaceX-a govorio je o presudi, nadolazećem IPO-u SpaceX-a i inovatorima koje najviše cijeni.

Prije samo nekoliko sati Elon Musk pretrpio je neugodan poraz na sudu, onaj koji je označio kraj njegove tužbe vrijedne 150 milijardi dolara protiv OpenAI-ja. Porota je zaključila da je predugo čekao s podizanjem tužbe protiv AI diva te njegovog suosnivača i izvršnog direktora Sama Altmana, a sudac je prihvatio tu odluku i odbacio Muskove tvrdnje da su čelnici OpenAI-ja nepropisno pretvorili dobrotvornu organizaciju, koju je i sam pomagao financirati, u profitnu kompaniju.

“Mislim da je ovo opasan presedan”, rekao je Musk glavnom direktoru sadržaja Forbesa Randallu Laneu tijekom proslave Forbes Innovation 250 u Palo Altu, u svom prvom intervjuu nakon objave presude. “To znači da netko može uzeti neprofitnu organizaciju i pretvoriti je u profitnu, a to potkopava cijeli sustav dobrotvornog davanja u Americi.”

SpaceX i IPO

Musk je također upitan o SpaceX-u. U srijedu se očekuje da će SpaceX podnijeti zahtjev za najveći IPO svih vremena, golemo izdanje dionica kojim se želi prikupiti čak 75 milijardi dolara uz procijenjenu vrijednost veću od 2 bilijuna dolara. Dionice, kojima će se trgovati na NASDAQ-u pod oznakom SPCX, objedinit će SpaceX-ove svemirske i satelitske operacije Starlinka s Muskovim AI startupom xAI, koji je svemirska i obrambena kompanija preuzela u veljači. O IPO-u nije želio komentirati. Musk je također iznio predviđanja o razvoju umjetne inteligencije i robotike u sljedećih pet godina.

“Za pet godina digitalna inteligencija premašit će zbroj sve ljudske inteligencije. Za pet godina moglo bi postojati najmanje 100 milijuna humanoidnih robota, a možda i milijarda”, rekao je. “Predviđam da će gospodarstvo biti vjerojatno dvostruko veće nego danas za pet, možda šest godina. U razdoblju od pet do sedam godina doći ćete do faze udvostručenja i, uz odstupanje od nekoliko godina gore ili dolje, vidjet ćete goleme promjene.” Upitan tko su mu omiljeni poduzetnici, njegov prvi odgovor bio je očekivan: Nikola Tesla, po kojem je nazvana tvrtka električnih automobila koju vodi. Nakon dodatnog pitanja spomenuo je i osnivača Nvidije Jensena Huanga. Musk je također rekao da je tempo razvoja AI istraživanja “vrtoglav”.

“Kad odem spavati, dogodi se novi proboj u umjetnoj inteligenciji, kad odem na ručak, opet se dogodi proboj”, rekao je. “Prilično je očito da ćemo imati umjetnu inteligenciju koja je daleko pametnija od ljudi, a na neki način to već i imamo”, nastavio je, dodajući: “Nadam se da će biti dobra prema nama.”

Velike ideje

Kada je Lane zamolio Muska da govori o velikim idejama na kojima još nije stigao raditi, Musk je potaknuo druge poduzetnike da istraže tunele za promet te razvoj novih sintetskih lijekova pomoću novih RNA tehnologija. Nakon kratkog razmišljanja dodao je da vidi priliku i u električnim zrakoplovima. “Potičem druge ljude da pokreću tvrtke za tunele”, rekao je. “U tunelima postoji mnogo prilika. Izgradnja takvih stvari vrlo je težak posao.”

Musk o sebi ne razmišlja kroz prizmu toga kako će njegove kompanije biti opisivane u povijesnim knjigama. “Ne budim se ujutro i ne pitam se što ću danas inovirati”, rekao je. “Sve se zapravo svodi na izgradnju tehnologija potrebnih za širenje života izvan Zemlje.” A kako želi da ga se pamti za 250 godina? “Da je odigrao korisnu ulogu u napretku civilizacije.”

Richard Nieva i Anna Tong, novinari Forbesa (link na originalni članak)