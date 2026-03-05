Intesa Sanpaolo podržava rast inozemnih banaka grupe korištenjem Blackrockove platforme Aladdin Wealth

Intesa Sanpaolo dodatno jača ulogu svojih inozemnih banaka Grupe kao strateškog pokretača rasta izvan Italije, proširujući korištenje Aladdin Wealtha, BlackRockove tehnologije za ulaganja i upravljanje rizicima namijenjene upravljanju imovinom, koja je već uspješno implementirana unutar Grupe.

Inicijativa je u skladu s Poslovnim planom 2026. – 2029., koji je predstavio Carlo Messina, glavni izvršni direktor Intese Sanpaolo, a koji prepoznaje tehnologiju kao ključni pokretač i rast inozemnih banaka kao prioritet na sveobuhvatnijem putu integracije unutar Grupe. Inicijativa je dio šire ekspanzije savjetodavnog modela Grupe izvan Italije, uključujući uspostavu mreže savjetovanja u stilu Fideurama unutar Sektora inozemnih banaka (International Banks Division), za podršku rastu u segmentu upravljanja imovine i zaštite.

Cilj je uključiti 2.500 menadžera za odnose s klijentima i 1.200 financijskih savjetnika kako bi se servisirali svi segmenti klijenata – od klijenata privatnog bankarstva do stanovništva, s ukupnim ciljem od oko 1 milijun klijenata.

Sektor za upravljanje imovinom (Asset Management Division) Intese Sanpaolo već je uspješno integrirao tehnologiju Aladdin u svojim društvima u srednjoj i istočnoj Europi (Eurizon AM Slovačka, Eurizon AM Mađarska i Eurizon AM Croatia). Na sličan način se talijanska najbolja praksa u distribuciji širi u inozemstvo kroz implementaciju funkcionalnosti Aladdin Wealth i Robo4Advisory, s ciljem jačanja angažmana klijenata unutar inozemnih banaka Grupe. U okviru strateške integracije, tehnologija Aladdin Wealth bit će postupno implementirana ove godine u Slovačkoj i Mađarskoj, a potom u Sloveniji i Hrvatskoj 2027., te naknadno u ostalim zemljama u kojima Intesa Sanpaolo posluje, dodatno jačajući integraciju i globalni operativni model Grupe.

Usvajanje zajedničkog i integriranog tehnološkog rješenja podržava savjetnike kroz cijeli savjetodavni proces, povećava dosljednost investicijskih prijedloga i potiče kontinuiranu, višekanalnu interakciju s klijentima – uključujući digitalne samoposlužne kanale unutar kontroliranog okvira u potpunosti usklađenog s modelom Grupe.

Pomoću tehnologije Aladdin Wealth, platforma omogućuje nadzor nad ciklusom ulaganja od početka do kraja, integrirajući savjetodavne aktivnosti, programe za rizike, kontrole kvalitete i konzistentnosti podataka te napredne digitalne alate. Implementacijom platforme u inozemnim bankama iskoristit će se viševalutna i višejezična strukturu prilagodljiva različitim lokalnim propisima, usklađujući savjetodavne i investicijske procese na tržištima, sve kroz korisničko iskustvo s platformom Aladdin Wealth za savjetnike.

Tehnologija stoga poboljšava kvalitetu usluge, personalizaciju rješenja i kontrolu rizika, istovremeno u potpunosti poštujući specifičnosti pojedinih tržišta. Skalabilan i siguran tehnološki okvir također povećava operativnu učinkovitost i smanjuje kompleksnost, potičući učinkovitiju suradnju između Inozemnih banaka i drugih Sektora Grupe, te ubrzavajući plasman investicijskih rješenja na tržište.

“Rast Inozemnih banaka Intese Sanpaolo temelji se na sve integriranijem modelu i postupnom usvajanju zajedničke tehnologije, počevši s proširenjem BlackRockove platforme Aladdin Wealth kako bi se podržao cijeli savjetodavni proces na našim tržištima. Projekt nam omogućuje daljnji razvoj stručnosti naših savjetnika unutar njihovih lokalnih mreža, istovremeno podižući razinu usluge pružene klijentima“, izjavila je Paola Papanicolaou, glavna direktorica Sektora inozemnih banaka (IBD).

“Ovom inicijativom, Intesa Sanpaolo dodatno jača ulogu inozemnih banaka kao ključnog pokretača rasta Grupe izvan Italije, u potpunom skladu s integracijom, pojednostavljenjem i tehnološkim razvojem koji su predviđeni u Poslovnom planu 2026. – 2029.“