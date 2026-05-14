Intesa Sanpaolo: Rekordna dobit u prvom tromjesečju uz ubrzani rast upravljanja imovinom

U prvom tromjesečju 2026. Intesa Sanpaolo ostvarila je neto dobit od 2,8 milijardi eura, što predstavlja najbolji tromjesečni rezultat u povijesti Grupe (+6 % u odnosu na prvo tromjesečje 2025.). Operativni prihodi dosegnuli su rekordnih 7,2 milijarde eura (+5,3 % u odnosu na prvo tromjesečje 2025.), potaknuti uravnoteženim rastom neto kamatnih prihoda, naknada i provizija, osiguranja te trgovanja.

Neto prihodi od naknada i provizija zabilježili su najbolje prvo tromjesečje dosad, dok su prihodi od osiguranja dosegnuli rekordne razine, pri čemu su oba segmenta porasla za 3 % na godišnjoj razini. Operativni troškovi smanjeni su za 0,7 %.

“U globalnom okruženju obilježenom rastućom geopolitičkom neizvjesnošću, naše strateške odluke pokazale su se dalekovidnima i razboritima”, rekao je Carlo Messina, glavni izvršni direktor.

Projekcije neto dobiti u 2026. godini potvrđene su na razini od oko 10 milijardi eura. Rast prihoda u prvom tromjesečju – potaknut naknadama i provizijama te prihodima od osiguranja – uz niže troškove i rezervacije (–24,1 % u odnosu na prvo tromjesečje 2025.) i stopu redovnog osnovnog kapitala CET1 iznad 13 %, potvrđuju nizak rizični profil Banke, stabilne izglede i sposobnost ostvarivanja održive profitabilnosti.

Upravljanje imovinom: strateški pokretač rasta

Intesa Sanpaolo dodatno je ojačala svoju vodeću poziciju u segmentu Upravljanja imovinom, zaštite i savjetovanja (Wealth Management, Protection & Advisory) s više od 1.400 milijardi eura financijske imovine klijenata, štopotvrđuje visoku razinu povjerenja klijenata i snagu savjetodavnog modela. Upravljanje imovinom ostaje ključni pokretač rasta, s rastućim doprinosom prihodima kroz naknade i provizije te prihod od osiguranja. U okviru Poslovnog plana 2026.–2029., Grupa planira dodatno učvrstiti ovu vodeću poziciju kroz rast privatnog bankarstva, širenje mreže Global Advisor te daljnji razvoj digitalne i međunarodne ponude. U tom kontekstu, proširenje platforme Aladdin Wealth™ kompanije BlackRock – digitalnog rješenja za integrirano upravljanje ulaganjima i rizicima u segmentu upravljanja imovinom – dodatno će pridonijeti unapređenju usluge za klijente i ubrzanju međunarodnog rasta Grupe.

Prihodi i profitabilnost: snaga dobro diversificiranog poslovnog modela

U prvom tromjesečju 2026. operativni prihodi Intese Sanpaolodosegnuli su rekordnih 7,2 milijarde eura, uz rast od 5,3 % na godišnjoj razini. Neto kamatni prihod (3,6 milijardi eura) blago je porastao unatoč nižim kamatnim stopama, dok je rast prvenstveno potaknut prihodima od naknada i provizija (2,5 milijardi eura), osiguranja (476 milijuna eura) te snažnim doprinosom dobiti od financijske imovine (505 milijuna eura). Struktura prihoda potvrđuje da je poslovni model dobro diversificiran i otporan. Operativna marža iznosila je 4,6 milijardi eura, dok je neto dobit dosegla 2,8 milijardi eura, što predstavlja najviši tromjesečni rezultat ikad zabilježen u Intesi Sanpaolo. Povrat na kapital (ROE) od 21 % i povrat na materijalni kapital (ROTE) od 25 % potvrđuju najbolju profitabilnost u klasi.

Operativna učinkovitost: najniži omjer troškova i prihoda dosad, najbolji u klasi u Europi

U prvom tromjesečju 2026. omjer troškova i prihoda iznosio je 35,9 %, što predstavlja najnižu razinu u povijesti Grupe i jednu od najboljih u europskom bankarskom sektoru. Operativni troškovi smanjeni su za 0,7 %, na 2,6 milijardi eura, što potvrđuje snažnu troškovnu disciplinu unatoč kontinuiranim ulaganjima u tehnologiju i inovacije. Od 2022. godine Grupa je uložila približno 5,7 milijardi eura u tehnologiju radi pružanja podrške digitalnoj transformaciji i optimizaciji procesa, što će dodatno pridonijeti povećanju troškovne efikasnosti.

Kvaliteta imovine: potvrđen model Banke s nultim NPL-om

Na dan 31. ožujka 2026., neto omjer neprihodonosnih kredita (NPL) iznosio je 0,8 %, jedan od najnižih u sektoru, uz neto iznos NPL-a od 3,9 milijardi eura, dok su loši krediti gotovo svedeni na nulu. Pokrivenost NPLova povećana je na 49,5 % (+0,9 postotnih bodova u odnosu na 31. prosinca 2025.). Anualizirani trošak rizika smanjen na 16 baznih bodova (u odnosu na 21 bazni bod u prvom tromjesečju 2025.), u potpunosti u skladu s modelom Banke s nultim NPL-om. Snažan rizični profil Banke dodatno je podržan čvrstom kapitalnom pozicijom, uz stopu redovnog osnovnog kapitala CET1 iznad 13,0 %, znatno iznad regulatornih zahtjeva.

Nagrada dioničarima: među najvišim omjerima isplate u Europi

Intesa Sanpaolo potvrđuje snažnu sposobnost nagrađivanja dioničara, s oko 2,6 milijardi eura obračunatih u prvom tromjesečju 2026., uključujući 2,1 milijardu eura dividendi u novcu. Tome se pridodaje isplata 3,3 milijarde eura dividendi u novcu u svibnju te program otkupa vlastitih dionica u iznosu od 2,3 milijarde eura, čije je pokretanje planirano za srpanj. Time se potvrđuje visoka i održiva politika raspodjele dobiti. Prinos od dividendi iznosi 7,5 %, među najvišima u europskom bankarskom sektoru, uz ukupni omjer isplate od 95 % neto dobiti (75 % u novcu i 20 % kroz otkup dionica).

Društveni utjecaj: globalni predvodnik

Od 2023. godine Intesa Sanpaolo izdvojila je oko 1,1 milijardu eura za inicijative usmjerene na borbu protiv siromaštva i smanjenje nejednakosti. U prvom tromjesečju 2026. isplaćeno je dodatnih 4,2 milijarde eura za podršku održivoj tranziciji, uključujući mjere energetske učinkovitosti i inicijative usmjerene na mala i srednja poduzeća. Strateško partnerstvo s Ellen MacArthur Foundation obnovljeno je novim četverogodišnjim ugovorom, s ciljem jačanja razvoja kružnog gospodarstva kao pokretača industrijske konkurentnosti, gospodarske otpornosti i sigurnosti resursa.

Rezultati ostvareni u prvom tromjesečju potvrđuju sposobnost Intese Sanpaolo da uspješno kombinira rast, održivu profitabilnost, snažnu kapitalnu poziciju i strateška ulaganja u tehnologiju, oslanjajući se na dobro diversificiran poslovni model.