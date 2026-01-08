Irak preuzima upravljanje naftnim poljem Zapadna Qurna 2

Iračka vlada objavila je u srijedu da će preuzeti od Lukoila upravljanje naftnim poljem Zapadna Qurna 2, sukladno odredbama ugovora o uslugama s ruskim naftnim divom.

Poslovanje u Zapadnoj Qurni 2, jednom od najvećih naftnih polja u svijetu, iračka vlada namjerava financirati preko računa naftnog polja Majnoon i za to će zatražiti dozvole, objavili su dužnosnici. Račun će ‘podebljati’ prihodima od isporuka nafte koju prodaje državna kompanija SOMO.

“Državna kompanija Basra Oil Company pokrivat će plaće za lokalne zaposlenike, operativne troškove i plaćanja podizvođačima, koristeći se računom povezanim s naftnim poljem Majnoon kako bi olakšala postupak”, izjavio je jedan od iračkih upravitelja na naftom polju Zapadna Qurna 2.

Proizvodnja u Zapadnoj Qurni 2 i dalje je stabilna i iznosi oko 465 tisuća do 480 tisuća barela nafte dnevno, dodao je dužnosnik.

Prevelik zalogaj?

Lukoil drži 75‑postotni udio u Zapadnoj Qurni 2, a ostatak kontrolira iračka državna naftna kompanija South Oil Company.

Nakon uvođenja američkih sankcija u listopadu Lukoil je odlučio prodati inozemnu imovinu, uključujući i udio u iračkom naftnom polju.

Irački stručnjaci naveli su u studenom da je Zapadna Qurna 2 prevelik projekt kojim iračke državne kompanije ne bi mogle upravljati te da stoga iračko ministarstvo nafte ne namjerava kupiti Lukoilov udio u polju.

Početkom prosinca ministarstvo je tako objavilo da je pozvalo nekoliko velikih američkih naftnih kompanija da pošalju ponude za preuzimanje Lukoilovog udjela, navodeći da će pobjednik na natječaju zamijeniti ruskog diva na mjestu upravitelja.

Prema riječima izvora, za kupnju udjela u Zapadnoj Qurni 2 interes je bilo iskazalo desetak investitora, uključujući američke naftne divove Exxon Mobil i Chevron, te američku investicijsku kompaniju Carlyle.

Nenadoknadivi bareli

Iračko ministarstvo nafte sada je odlučilo preuzeti poslovanje kako bi spriječilo eventualne poremećaje u proizvodnji koje bi mogle izazvati sankcije ruskom Lukoilu, rekao je jedan neimenovani dužnosnik ministarstva izravno upoznat sa situacijom u Zapadnoj Qurni 2.

Lukoil je u studenom proglasio ‘višu silu’ na polju Zapadna Qurna 2. Američke sankcije otežale su ruskoj kompaniji transfer novca u Irak pa je Bagdad u studenom organizirao isplatu zakašnjelih plaća zaposlenicima kako bi osigurao nastavak proizvodnje.

Zapadna Qurna 2 ključna je za irački izvoz, objasnili su neimenovani irački dužnosnici u studenom, istaknuvši da druga iračka polja nikako ne mogu nadoknaditi njezine barele, s obzirom na trenutna ograničenja kapaciteta.

Irak zauzima drugo mjesto na ljestvici vodećih proizvođača u Organizaciji zemalja‑izvoznica nafte (OPEC), odmah iza Saudijske Arabije, a prodaja sirove nafte čini 90 posto iračkih proračunskih prihoda.

Trenutno Irak izvozi 3,4 milijuna barela nafte dnevno. Nafta iz Zapadne Qurne 2 čini 0,5 posto svjetske proizvodnje i oko devet posto iračke.