Isti posao, manja plaća: Teško objašnjiva razlika od 6000 funti u britanskom parlamentu

Prema istraživanju sindikata GMB, plaće zaposlenika koji rade iste ili slične poslove u Parlamentu značajno variraju ovisno o rasi i spolu, što upućuje na sistemske nejednakosti u radnom okruženju.

Istraživanje do kojeg je došao Guardian otkriva da među zaposlenicima britanskog parlamenta postoji jaz u plaćama na temelju rase i spola, zbog kojeg osobe druge boje kože godišnje u prosjeku zarađuju 2000 funti manje od svojih “bijelih” kolega.

Studija koja će biti objavljena ovaj tjedan navodi da su zaposlenici parlamenta koji imaju različite zaštićene karakteristike prema zakonima o jednakosti znatno skloniji nepravednim razlikama u plaćama.

Prema istraživanju, žene zarađuju u prosjeku 1000 funti manje godišnje od muškaraca koji rade na sličnim poslovima, dok zaposlenici s invaliditetom primaju 646 funti manje od svojih kolega bez invaliditeta.

Nalazi su predstavljeni u izvješću koje će u srijedu objaviti sindikat GMB, a temelje se na podacima prikupljenima nakon općih izbora 2024. godine. Sindikat navodi da su “brojni zaposlenici” opisali parlament kao “vrlo bijelo i srednjoklasno” okruženje.

Očekuje se da će dokument dodatno istaknuti kako su zaposlenici s više zaštićenih karakteristika najviše pogođeni nejednakošću u plaćama, te da žene druge boje kože u parlamentarnim poslovima u prosjeku godišnje zarađuju gotovo 6000 funti manje od bijelih muškaraca.

Izvješće također navodi da su transrodni, nebinarni i homoseksualni zaposlenici izloženi diskriminaciji u plaćama, kao i da su djelatnici koji rade u izbornim jedinicama (na terenu) lošije plaćeni od kolega u Westminsteru, unatoč tome što su često na prvoj liniji parlamentarnog rada. Također se ističe da se te razlike s vremenom produbljuju, što upućuje na to da osobe s zaštićenim karakteristikama sporije napreduju u karijeri.

Očekuje se da će izvješće preporučiti niz mjera za suzbijanje diskriminacije u plaćama, uključujući obavezno izvještavanje o razlikama u primanjima.



