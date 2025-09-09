Italija i SAD podupiru ulaganja u infrastrukturu za ukapljeni plin

Italija i Sjedinjene Američke Države objavile su da namjeravaju produbiti energetsku suradnju, izdvojivši ulaganja u infrastrukturu za ukapljeni prirodni plin.

Talijanski ministar energetike Gilberto Pichetto Fratin i američki ministar unutarnjih poslova Doug Burgum obećali su, nakon razgovora u Rimu, da će poticati kontinuirane i sigurne isporuke američkog ukapljenog plina u Europu, ne navodeći konkretne brojke ni vremenski okvir.

Ministri su napomenuli da će nastojati potaknuti ulaganja u infrastrukturu za uvoz i za uplinjavanje LNG-a u Italiji i u izvoznu infrastrukturu u SAD-u kako bi se osigurao učinkovit i otporan lanac opskrbe.

Planovi su u skladu s inicijativama vlade u Rimu koje bi Italiji trebale jamčiti ulogu europskog i mediteranskog čvorišta, stoji u priopćenju talijanskog ministarstva, ažuriranom u utorak.

“Američki LNG podupire sigurnost opskrbe, dijelom i zahvaljujući pouzdanijoj ruti iz Sjedinjenih Američkih Država prema Italiji i Europi, u usporedbi s geopolitičkim rizicima na drugim rutama”, rekao je Pichetto Fratin u priopćenju.

Veći talijanski uvoz američkog LNG-a bio je tema i travanjskog sastanka premijerke Giorgije Meloni i američkog predsjednika Donalda Trumpa u Washingtonu.