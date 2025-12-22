Italija kaznila Apple s 98 milijuna eura

Talijansko tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja kaznilo je Apple, Apple Distribution International i Apple Italia s 98 milijuna eura zbog iskorištavanja “apsolutne dominacije” putem App Storea, optužujući tvrtku da nepravedno opterećuje programere aplikacija svojim pravilima praćenja.

Regulatori su rekli da je Apple zloupotrijebio svoju dominaciju na tržištu distribucije iOS aplikacija nametanjem pravila o transparentnosti praćenja aplikacija koja nepravedno opterećuju razvojne programere trećih strana.

Tijelo je utvrdilo da je Apple prisiljavao programere da traže dvostruki korisnički pristanak za reklamne podatke – što ide dalje od onoga što zahtijeva zakon o privatnosti – potkopavajući poslovne modele temeljene na oglasima bez pružanja proporcionalnih pogodnosti za privatnost, prenosi Euronews.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja zaključuje da ovo dupliciranje rezultira nedostatkom proporcionalnosti u pravilima ATT-a, s obzirom na to da je Apple trebao jamčiti istu razinu privatnosti korisnika pružajući programerima mogućnost dobivanja privole za profiliranje u jednom koraku.

Presuda je donesena nakon dugotrajne istrage provedene u koordinaciji s Europskom komisijom i talijanskim regulatorom za zaštitu podataka, Garante per la Protezione dei Dati Personali, u kojoj se ispituje utjecaj Appleovog okvira za transparentnost praćenja aplikacija.

U ožujku je francusko tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja kaznilo Apple sa 150 milijuna eura, utvrdivši da način na koji je značajka implementirana predstavlja preveliki teret za razvojne programere aplikacija, a da nije strogo potreban za zaštitu privatnosti korisnika.

Transparentnost praćenja aplikacija, koju je Apple uveo 2021. godine, zahtijeva od aplikacija distribuiranih putem App Storea da zatraže izričito dopuštenje korisnika putem standardiziranog skočnog prozora prije praćenja aktivnosti u drugim aplikacijama i web-stranicama.

Ako se privola odbije, programeri gube pristup podacima koji se obično koriste za ciljano oglašavanje.

Tijela za zaštitu tržišnog natjecanja izrazila su zabrinutost da bi sustav, koji je jednostrano nametnuo Apple, mogao staviti u nepovoljan položaj treće strane i posrednike u oglašavanju, dok Apple i dalje koristi vlastito oglašivačko poslovanje unutar iOS aplikacija.