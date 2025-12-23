Italija kaznila Ryanair s 255 milijuna eura

Talijanska agencija za zaštitu tržišnog natjecanja kaznila je Ryanair s više od 255 milijuna eura zbog zloupotrebe dominantnog položaja na tržištu.

“Nakon složene istrage, Uprava je utvrdila da je Ryanair uveo složenu strategiju koja utječe na sposobnost online i tradicionalnih putničkih agencija da kupuju Ryanairov let na ryanair.com“, navodi se u izjavi.

Konkretno, strategija tvrtke je bila blokirati, ometati ili otežavati takve kupnje i/ili ih je činila ekonomski ili tehnički opterećujućima kada su se kombinirale s letovima koje obavljaju drugi prijevoznici i/ili druge turističke i osiguravateljske usluge, prenosi Euronews.

Na tržištu gdje je jedna tvrtka koja nudi uslugu dominantna – što samo po sebi nije nešto što bi tijela za zaštitu tržišnog natjecanja kažnjavala – važno je da postoji kontrola između potrošača i tvrtke.

Posebno na digitalnim tržištima, rezultati pretraživanja, platforme za rezervacije, alati za usporedbu i agregatori cijena ključni su dio vaše interakcije s bilo kojim komercijalnim pružateljem usluga.

Ako ti posrednici nestanu ili oslabe, potrošači vide manje mogućnosti i manje usporedbi, a posljedično, postoji manje razloga da se dominantne tvrtke dobro ponašaju.

Što je Ryanair napravio?

Prvo, zrakoplovna tvrtka uvela je tehničke poteškoće usmjerene posebno na putnike koji rezerviraju putem putničkih agencija. Od travnja 2023. Ryanair je primjenjivao provjere prepoznavanja lica i druge korake provjere na rezervacije povezane s agencijama, dok izravni putnici uglavnom nisu bili pogođeni.

Ove su mjere usporile agencijsku prodaju, učinile je manje pouzdanom i skupljom, obeshrabrujući potrošače od rezerviranja putem posrednika i slabeći sposobnost tih agencija da se natječu.

Drugo, Ryanair je izravno ometao pristup svojim letovima povremeno ili potpuno blokirajući putničke agencije u rezerviranju na svojoj web stranici. Prema talijanskoj agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja, to je uključivalo onemogućavanje načina plaćanja i masovno brisanje računa povezanih s online putničkim agencijama.

Budući da su letovi Ryanaira ključni resurs za agencije koje prodaju putne pakete u Italiju i iz Italije, te su akcije učinkovito spriječile agencije da normalno posluju. Tijelo je zaključilo da Ryanair više nije samo konkurirao posrednicima, već im je aktivno uskraćivao pristup tržištu.

Treće, Ryanair je iskoristio taj pritisak kako bi prisilio agencije na restriktivne partnerske ugovore. Agencije su morale potpisati ugovore koji su ograničavali njihovu mogućnost povezivanja Ryanairovih letova s ​​drugim zrakoplovnim kompanijama, smještajem, osiguranjem ili turističkim uslugama – što je ključni dio načina na koji se agencije natječu.

Kako bi potaknuo usklađenost, Ryanair je periodično ponovno uvodio blokade rezervacija i vodio agresivne komunikacijske kampanj“ usmjerene na platforme koje nisu potpisale ugovor, nazivajući ih piratskim online turističkim agencijama. To je, prema navodima Uprave, dodatno narušilo tržišno natjecanje smanjenjem komercijalne slobode agencija i sužavanjem izbora potrošačima.

Piratska OTA je online putnička agencija koja prodaje avionske karte bez formalnog ugovora o partnerstvu – praksa koju zrakoplovne tvrtke kritiziraju, ali regulatori često smatraju legitimnom konkurencijom.

Nepošteni tržišni uvjeti

Prema zakonu o tržišnom natjecanju, sama dominacija nije nezakonita, nego zloupotreba – korištenje tržišne moći za isključivanje konkurenata, nametanje nepoštenih uvjeta ili ograničavanje načina na koji drugi posluju na povezanim tržištima.

Tijelo je zaključilo da je Ryanair iskoristio svoju dominaciju na uzvodnom tržištu zračnog prijevoza kako bi potkopao konkurenciju na nizvodnom tržištu putničkih i turističkih usluga.

Time što je agencijama ekonomski i tehnički otežala prodaju Ryanairovih letova – posebno u kombinaciji s drugim uslugama – zrakoplovna tvrtka je oslabila konkurenciju, smanjila raspon i kvalitetu ponuda dostupnih potrošačima te narušila strukturu tržišta.

Ta kombinacija je ono što je u konačnici opravdalo kaznu od 255 milijuna eura.