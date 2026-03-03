Iznos plaće više neće biti tajna. Jesu li europske zemlje spremne za to?

Zemlje EU-a imaju rok do početka lipnja 2026. za uključivanje Direktive o transparentnosti plaća. Međutim, nedavno istraživanje pokazuje da samo 9% poslodavaca sa sjedištem u Europi ima uspostavljenu potpunu strategiju transparentnosti.

Žene u Europskoj uniji zarađuju 89 eura za svakih 100 eura koje zarade muškarci, što znači da su prema Eurostatu od 2024. godine u prosjeku zarađivale 11% manje.

Europka unija stoga želi ojačati načelo jednake plaće za jednak rad između muškaraca i žena putem nove Direktive o transparentnosti plaća. Države članice moraju uključiti direktivu u svoje nacionalno zakonodavstvo do 7. lipnja 2026.

Prema Addleshaw Goddardovom sustavu za praćenje provedbe, od siječnja 2026. devet od 27 zemalja još nisu poduzele nikakve mjere za provedbu direktive.

Mercerovo globalno istraživanje transparentnosti plaća iz 2026. otkrilo je da samo 9% poslodavaca sa sjedištem u Europi ima potpunu strategiju transparentnosti kako se približava Direktiva EU o transparentnosti plaća, prenosi Euronews.

Istraživanje prikuplja uvide iz više od 1600 multinacionalnih organizacija na 60 tržišta. Provedeno je od rujna do listopada 2025. s HR, nagrađujućim i poslovnim liderima iz organizacija diljem svijeta.

Koje su zemlje, dakle, bolje pripremljene za provedbu transparentnosti plaća diljem Europe? I koji su glavni pokretači i izazovi?

U Europi se gotovo polovica (49%) ispitanika složila ili se u potpunosti složila da je njihova tvrtka spremna za utjecaj globalnih zahtjeva za transparentnost plaća.

Među 11 europskih zemalja, spremnost na transparentnost plaća kretala se od 36% u Francuskoj i Belgiji do 63% u Španjolskoj, zatim 60% u Švicarskoj i 59% u Nizozemskoj.

Turska (46%) i Italija (41%) također su bile ispod europskog prosjeka. U Njemačkoj je ta brojka iznosila 54%, a u Velikoj Britaniji 51%. Za usporedbu, globalni prosjek bio je 50%, dok je u SAD-u zabilježeno 51%.

Spremnost je visoka u nordijskim zemljama

U izvješću je naglašeno da se Danska, Finska, Norveška, Švedska ističu po relativno visokoj razini spremnosti.

“Na razlike utječu veličina organizacije, strateški pristup i regionalni operativni opseg“, rekla je za Euronews Business Lucye Provera, voditeljica odjela za jednakost plaća u Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu u Merceru.

Koje su zemlje bolje pripremljene za provedbu transparentnosti plaća? Izvor: Mercer: Globalno izvješće o transparentnosti plaća za 2026.

Na primjer, Provela je napomenula da Francuska izvještava o relativno niskoj razini pripremljenosti od 36%. Nasuprot tome, Španjolska pokazuje veću pripremljenost s 55%.

Provera je veću spremnost Nizozemske pripisala visokom udjelu multinacionalnih kompanija (84,8%) i snažnom sudjelovanju vodstva ljudskih resursa (sudjelovanje 89,1%), što podržava učinkovitu provedbu.

Kada su ispitanici upitani: “Gdje se nalazite u procesu razvoja strategije i pristupa poduzeća u vezi s transparentnošću plaća?“, pojavili su se detaljniji rezultati.

Samo 9% u Europi izjavilo je da su već razvili i implementirali strategiju i pristup, dok je 46% reklo da trenutno razvijaju svoju strategiju i pristup.

Dodatnih 24% izjavilo je da su se uskladili oko strategije, ali su još uvijek u procesu provedbe pristupa.

Kada se promatra kombinirani udio “razvijenih i implementiranih” i “trenutno u razvoju”, Poljska (65%) i Njemačka (64%) su iznad europskog prosjeka od 55%, dok Švicarska bilježi najnižu razinu od 39%.

Švicarska (16%) također slijedi Tursku (17%) po udjelu ispitanika koji još nisu započeli i ne planiraju započeti u sljedećih 12 mjeseci. Taj je udio znatno niži u zemljama EU-a uključenim u popis.

“Na razlike među državama članicama EU utječu institucionalni okviri, ekonomski uvjeti i modeli upravljanja“, rekla je Lucye Provera.

Koji su izazovi?

Globalno, najveći izazov u provedbi transparentnosti plaća je usklađivanje ili edukacija lidera (53%). Nakon toga slijedi održavanje razumijevanja globalnog zakonodavstva (45%) i nedostatak razumijevanja programa i praksi naknada od strane zaposlenika (38%).

Poštivanje zakona ostaje primarni pokretač za osiguravanje transparentnosti plaća, a gotovo 90% organizacija u Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu navode da je poštivanje zakona za njih ključni motivator.

Nešto više od polovice ispitanika navelo je angažman zaposlenika (56%) i konkurentnost na tržištu (55%) kao važne čimbenike koji utječu na transparentnost plaća.

“Dok se mnoge organizacije usredotočuju na ispunjavanje zakonskih zahtjeva, sve veći broj njih prihvaća transparentnost plaća kao katalizator za značajne promjene i kao sredstvo za preispitivanje dizajna plaća, izgradnju jasnijih struktura plaća i poticanje većeg povjerenja sa zaposlenicima i kandidatima“, rekao je Gordon Frost, voditelj globalnih rješenja za nagrađivanje u Merceru.

Transparentnost u oglasima za posao

Podaci globalne platforme za zapošljavanje Indeed pokazuju da UK prednjači među šest europskih zemalja po transparentnosti plaća, s obzirom na to da je 70% oglasa za posao početkom 2025. godine navodilo podatke o plaći.

Francuska slijedi s 51%, s nešto više od polovice objava koje objavljuju plaće. U Nizozemskoj i Irskoj udio se kreće između 40% i 45%.

Nasuprot tome, Njemačka (16%) i Italija (19%) znatno zaostaju, s manje od jednog od pet oglasa za posao koji uključuje detalje o plaći.