Izraelska tvrtka nastavlja proizvoditi aluminij u Mostaru sljedećih 10 godina

Kompanija M.T. Abraham Group, kojoj je na čelu izraelski biznismen Amir Gross Kabiri priopćila je u petak da je potpisala ugovor o desetogodišnjem produljenju najma pogona Aluminija u Mostaru, u kojemu će nastaviti proizvoditi taj metal.

MT Abraham je ušao u najam pogona Aluminija u svibnju 2020. nedugo naon što je ta kompanija prestala s radom zbog velikih gubitaka, te je obnovila proizvodnju u pogonima Ljevaonice.

Predsjednik M.T. ABraham Group Amir Gross Kabiri izjavio je kako je uspjeh Aluminija iz Mostara u posljednjih pet godina temeljen na rastu s održivim poslovnim praksama, što po njemu vodi napretku.

Tvornica aluminija u Mostaru; Foto: Aluminij Mostar

Hercegovina centar europske aluminijske industrije

“Kontinuirana ulaganja i odgovorno poslovanje pokazali su da Hercegovina može postati centar europske aluminijske industrije”, izjavio je predsjednik M.T. Abraham Group.

Tijekom posljednjih pet godina Aluminij je proizveo gotovo 400.000 metričkih tona aluminijskih proizvoda s niskim udjelom ugljika, što je značajno doprinijelo ekonomskoj stabilnosti zemlje, dodaje se u priopćenju.

Iz ove grupacije najavili su nastavak ulaganja u razvoj, ponajprije svojih zaposlenika, smatrajući ih ključnim resursom i temeljem svih postignuća. Aluminij ove godine slavi 50 godina postojanja, a od svog osnivanja 1975. godine ostao je simbol ponosa Hercegovine.