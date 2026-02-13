Izvoz eurozone porastao u 2025. godini

Vrijednost robnog izvoza eurozone i EU-a izrazitije je porasla u 2025. godini, pokazali su u petak podaci europskog statističkog ureda, a SAD je u prosincu potvrdio poziciju glavnog trgovinskog partnera.

Izvoz robe iz eurozone uvećan je lani za 2,4 posto, četverostruko snažnije nego u 2024., dosegnuvši 2,9 bilijuna eura, izračunali su statističari.

I uvoz je porastao u 2025., za 2,7 posto, na 2,77 bilijuna eura. U 2024. bio je pao za 3,7 posto.

Bilanca robne razmjene sa svijetom pokazala je tako višak od 164,6 milijardi eura, manji za 2,6 posto nego u 2024. godini.

Izvoz iz EU-a porastao je pak u 2025. za 2,0 posto, dvostruko snažnije nego u prethodnoj godini. Uvoz je pak uvećan za 2,4 posto, nakon 3,5-postotnog pada u 2024.

Bilanca za Uniju pokazuje u 2025. godini višak od 133,5 milijardi eura, manji za pet posto nego u prethodnoj godini.

Jeftinija energija

I podaci za prosinac pokazuju manji višak u razmjeni eurozone, posebno u sektoru kemikalija, za čak 18,3 posto u odnosu na kraju 2024. godine.

Znatno je smanjen i plus u trgovini strojevima i vozilima, za devet posto.

Manjak u trgovini energentima potonuo je pak za 22 posto, pokazuju izračuni statističara, odražavajući osjetno niže cijene na međunarodnim tržištima.

Podaci za Europsku uniju u cjelini pokazuju da je najviše u prosincu porasla vrijednost izvoza vozila i strojeva, za 6,2 posto.

Izvoz kemikalija iz EU-a u ostatak svijeta smanjen je pak za 5,3 posto, na 40,8 milijardi eura.

Najviše je pao izvoz energije, za 15,6 posto, na 9,2 milijarde eura. Energija je prednjačila i padom vrijednosti u stavci uvoza, za čak 20 posto, na 31,1 milijardu eura.

SAD na čelu

Glavno odredište robe iz EU-a bile su u prosincu Sjedinjene Države, uz vrijednost isporuka od 37,1 milijardu eura, manju za 12,6 posto nego na kraju 2024. godine.

SAD je u zadnjem prošlogodišnjem mjesecu potvrdio poziciju glavnog trgovinskog partnera Unije, prema vrijednost razmjene od gotovo 65 milijardi eura.

Isporuke europske robe u Kinu uvećane su za 11,5 posto, na 18,4 milijarde eura. Snažno je porastao i europski uvoz iz azijskog diva, za 10,2 posto, na 45,2 milijarde eura.

Kina je tako zauzela drugo mjesto na ljestvici vodećih partnera EU-a s vrijednošću razmjene od 63,6 milijardi eura.

Vrijednost isporuka u Indiju poskočila je za 14,5 posto, na 5,2 milijarde eura, uz gotovo uravnoteženu trgovinsku bilancu, prema izračunima Eurostata.

Najviše je na kraju prošle godine smanjena vrijednost robe nabavljene u Norveškoj, za 15,1 posto, na 7,4 milijarde eura, izračunali su statističari.

