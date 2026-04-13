Izvršni direktor energetske grupe Eni: EU treba preispitati odluku o zabrani uvoza ruskog plina 

Europska unija trebala bi preispitati planove o zabrani uvoza ruskog plina od početka 2027. godine, poručio je izvršni direktor talijanske energetske grupe Eni Claudio Descalzi.

Descalzi je, govoreći na događaju koji je u nedjelju organizirala vladajuća stranka Liga, upozorio da nije jasno kako bi EU mogla nadomjestiti oko 20 milijardi kubičnih metara ruskog plina, navodi Reuters, pozivajući se na talijanske novinske agencije.

Taj plin osigurava ključnu fleksibilnost u radu elektrana, naglasio je Descalzi.

EU namjerava od 25. travnja zabraniti uvoz ukapljenog ruskog plina na temelju kratkoročnih ugovora, a od 1. siječnja iduće godine i na temelju dugoročnih ugovora.

Descalzi je napomenuo da su, kada je riječ o poremećajima u opskrbi energijom, aktualni sukobi na globalnoj razini dodatno zakomplicirali situaciju, rekavši da je rat protiv Irana “najvažniji događaj u posljednjih 40 godina”.

Katarski plinski div QatarEnergy izvijestio je sredinom ožujka da je u iranskim napadima uništeno 17 posto kapaciteta za izvoz ukapljenog plina, uz napomenu izvršnog direktora Saada al-Kaabija da će popravak trajati od tri do pet godina.

Iran je napao katarsko postrojenje nakon izraelskog napada na iransko plinsko polje Južni Pars.

Italija iz Katara uvozi ukapljeni plin u vrijednosti od oko 4,4 milijarde dolara godišnje, prema istraživanju Supply Chain Intelligence Institute Austria (ASCII), Complexity Science Hub (CSH) u Beču i Tehnološkog sveučilišta u Delftu.