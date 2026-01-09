Izvršni direktori naftnih tvrtki sastaju se s Trumpom. Ovo su njihovi zahtjevi

Predsjednik Donald Trump sastaje se s rukovoditeljima velikih naftnih kompanija s ciljem uvjeravanja da se vrate u Venezuelu.

Čelnici naftnih tvrtki skeptični su oko ulaganja desetaka milijardi dolara tijekom desetljeća u obnovu venezuelanske naftne infrastrukture. Zato vodeći rukovoditelji naftne industrije na tom sastanku u Bijeloj kući planiraju izbjeći davanje bilo kakvih čvrstih investicijskih obećanja, tvrdeći da je Venezuela sada previše nestabilna, rekli su izvori upoznati s tom temom.

I do sada, kako su rekli izvori, Trump i njegovi glavni pomoćnici još nisu ponudili uvjerljivu strategiju za obnovu energetske infrastrukture Venezuele i osiguranje njezine dugoročne stabilnosti, prenosi CNN.

“Izmišljaju to u hodu“, rekao je jedan od ljudi uključenih u pripreme za sastanak u Bijeloj kući.

Ali naftne kompanije bile bi spremne preispitati svoju odluku pod pravim uvjetima – od ogromnih naftnih rezervi zemlje može se zaraditi ozbiljan novac.

Vladavina prava

Vojska Venezuele preuzela je aktivnu ulogu u državnoj naftnoj tvrtki Petróleos de Venezuela, SA, poznatijoj kao PDVSA. Čelnici naftnih tvrtki prethodno su Trumpovim dužnosnicima napomenuli da zemlja ima povijest uzimanja talaca, a lokalni stanovnici možda neće blagonaklono gledati na strane tvrtke koje crpe njihove prirodne resurse.

“Postojat će parametri koji će se morati uspostaviti prije značajnih ulaganja u Venezuelu“, rekao je Mike Summers, izvršni direktor Američkog instituta za naftnu industriju, u četvrtak na Fox Newsu. “Prvo, moramo uspostaviti vladavinu prava.“

Na sastancima s Trumpovim dužnosnicima, rukovoditelji naftne industrije inzistirali su na detaljima o tome kako Bijela kuća planira osigurati sigurnost zaposlenika i opreme poslane u udaljena područja Venezuele. Odgovori administracije do sada su bili nezadovoljavajući, rekli su ljudi upoznati s razgovorima, iako je ministar energetike Chris Wright priznao razmjere izazova.

Wright je u srijedu za Jakea Tappera s CNN-a rekao: “Kako bismo napravili velika, dugoročna ulaganja, moramo dovesti vladu u bolje mjesto gdje imaju sigurnu vladavinu prava, nacionalnu sigurnost, a to je proces.“

Da bi se venezuelanska proizvodnja vratila na razinu prije socijalizma, naftna industrija trebala bi položiti naftovode, postaviti platforme za bušenje, izgraditi lučku infrastrukturu i osigurati pouzdanu električnu energiju, među ostalim projektima. To bi koštalo više od 10 milijardi dolara godišnje i trebalo bi više od desetljeća da se isplati, prema stručnjacima iz industrije, izvorima i Wrightu.

“Naftne tvrtke neće biti prisiljene trošiti novac u rizičnoj zemlji ili pod rizičnim uvjetima“, rekao je Dan Pickering, osnivač i glavni investicijski direktor tvrtke Pickering Energy Partners.

Jamstva Trumpove administracije mogu trajati samo dok je Trump na vlasti – i dok može održati kontrolu nad venezuelanskom vladom. Malo je vjerojatno da će naftnu industriju utješiti činjenica da venezuelanska i američka vlada neće promijeniti pravila o njima godinama kasnije.

“Riječ ove administracije nije ni blizu dovoljna. Za to je potreban vrlo snažan politički konsenzus, a mi smo jako daleko od toga“, rekao je Ryan Kellogg, zamjenik dekana Harris School of Public Policy Sveučilišta u Chicagu.

Ukidanje sankcija i zakona o nafti

Na privatnim pripremnim sastancima prije petka, čelnici naftne industrije zabrinuti su da će Trump zahtijevati brza obećanja. Umjesto toga, raspravljali su o isticanju svoje sposobnosti povećanja venezuelanske proizvodnje za stotine tisuća barela dnevno u nadolazećim mjesecima, rekli su izvori.

Ali to bi bilo moguće pod jednim uvjetom: da administracija ukine ključne sankcije i osigura dio zaliha potrebnih za transport teže sirove nafte iz Venezuele.

Trumpova administracija izjavila je da će ukinuti neke sankcije nametnute zemlji kao preteču povratka američkih naftnih kompanija u Venezuelu. No, zemlja također ima stroge zakone koji reguliraju strane naftne kompanije, a koji zahtijevaju od tvrtki da ulaze u javno-privatna zajednička ulaganja koja plaćaju 30% tantijema i 60% poreza na dohodak.

“Venezuela ima vrlo nepovoljan fiskalni režim – zašto biste išli na takvo mjesto?“ rekla je Luisa Palacios, bivša predsjednica Citgoa i sadašnja direktorica Centra za globalnu energetsku politiku Sveučilišta Columbia. “Ovo je vrlo teška tvrtka za poslovanje – čak ni Kinezi ne mogu poslovati u ovoj zemlji.“

Mnogim stranim energetskim tvrtkama, uključujući Eni, Repsol, ConocoPhillips i ExxonMobil, Venezuela je 2007. godine zaplijenila imovinu i protjerala ih iz zemlje. Zajedno traže desetke milijardi dolara odštete od PDVSA-e (državna naftna tvrtka u Venezueli).

“Exxon će se sjetiti što se s njim tamo dogodilo“, rekao je Kellogg. “Barem dio toga bi trebalo vratiti ,ali novca nema da im se vrati.“

Wright je u srijedu za CNBC rekao da će tvrtke koje se vrate u Venezuelu na kraju biti otplaćene prihodima od nafte koju američka vlada prodaje, ali da je kratkoročni fokus te dobiti obnova venezuelanskog gospodarstva.

Financijska jamstva

Prema Palaciosu, s umjerenim ulaganjima i radnim odnosom s američkom vladom, Venezuela bi vjerojatno mogla vratiti svoja postojeća naftna polja na operativni kapacitet od prije desetak godina, prije nego što su američke sankcije u potpunosti stupile na snagu. Sve više od toga zahtijevalo bi ozbiljan novac i vrijeme.

Zato bi financijska jamstva, jeftino financiranje, naknade ili drugi poticaji mogli biti ključni za privlačenje naftnih kompanija u Venezuelu. Administracija je predložila da bi mogla ponuditi financiranje koje podržava vlada, financirajući određenu razinu osiguranja od političkog rizika ili na drugi način podržavajući ulaganja privatnog sektora u Venezueli.

“Fiskalni uvjeti, zaštitne mjere i jamstva bit će vrlo važni“, rekao je Pickering. “Zaštitne mjere američke vlade mogle bi ubrzati stvari, ali vrlo je nejasno hoće li biti ponuđene.“

No stručnjaci iz industrije složili su se: pod pravim uvjetima, Venezuela će privući značajan dugoročni interes naftnih kompanija.

Tamo se nalazi ogromna količina nafte To je ono što je prije dva desetljeća Irak učinilo prevelikim da bi ga strane tvrtke ignorirale, unatoč nestabilnom političkom okruženju.

Zato je Wright za CNN rekao da je “zasut” interesom naftnih kompanija za priliku u Venezueli. “Trumpova administracija će raditi na tome da se politička stabilnost Venezuele postavi na sigurnije temelje”, rekao je Wright i priznao da će taj proces potrajati.