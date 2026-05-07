Izvršni direktori tvrde da su otkazi krivnja umjetne inteligencije, no neki stručnjaci kažu da tvrtke lažu

Tvrtke u SAD-u koje uvode umjetnu inteligenciju bile su drugi mjesec zaredom u travnju najčešće okrivljene za otpuštanja, pokazuju novi podaci, no neki stručnjaci smatraju da tehnološke kompanije, koje se tom izlikom služe više od bilo kojeg drugog sektora, koriste umjetnu inteligenciju kao dimnu zavjesu kako bi prikrile veće interne probleme.

Poslodavci sa sjedištem u SAD-u najavili su 83.387 otkaza u travnju, što je porast od 38% u odnosu na ožujak, prema novim podacima tvrtke za karijerne usluge Challenger, Gray and Christmas.

Od toga je 26% (odnosno 21.490) otkaza pripisano umjetnoj inteligenciji, čime je AI drugu godinu zaredom vodeći razlog za otkaze i treći najčešći uzrok planiranih otpuštanja u ovoj godini.

Dok kompanije poput Coinbasea, Mete i Oraclea ukidaju tisuće radnih mjesta u ime umjetne inteligencije, neki tehnološki direktori i stručnjaci tvrde da se tvrtke zapravo skrivaju iza tog izgovora.

Jason Droege, izvršni direktor tvrtke za AI infrastrukturu Scale AI, prošlog je mjeseca rekao da se direktori skrivaju iza “izgovora” umjetne inteligencije kako bi smanjili broj zaposlenih i proveli rezove koji bi se inače smatrali uobičajenim “optimiziranjem”. Sam Altman je ranije ove godine optužio tvrtke za “AI washing” otkaza, odnosno za pripisivanje otkaza umjetnoj inteligenciji iako bi ih ionako proveli. U intervjuu za Business Insider, Torsten Slok, glavni ekonomist Apolloa, naveo je da je “sasvim moguće da tvrtke koje loše posluju svaljuju krivnju na AI… pokušavajući izbjeći odgovornost”.

Uljepšana stvarnost

Stručnjaci za tržište rada već dugo upozoravaju da će umjetna inteligencija preuzeti poslove i smanjiti broj zaposlenih. Milijarder Dario Amodei, osnivač i izvršni direktor AI diva Anthropic, optužio je AI tvrtke i državne dužnosnike da “uljepšavaju” stvarnost u kojoj su masovna ukidanja radnih mjesta vrlo vjerojatna. Milijarder Jack Dorsey rekao je da su rezovi u njegovoj tvrtki Block usmjereni na integraciju umjetne inteligencije u manje i brže timove, a izvršni direktor kripto burze Coinbase Brian Armstrong izjavio je da njegova tvrtka smanjuje timove na, u nekim slučajevima, pojedince od kojih se sada očekuje da uz pomoć AI agenata obavljaju posao više ljudi. Tehnološki direktori nedavno su upozorili da su srednji menadžment i uredski poslovi najranjiviji u eri umjetne inteligencije, a nedavno istraživanje pokazalo je da trećina javnosti strahuje od značajnih otkaza zbog zamjene radnih mjesta AI-jem.

S druge strane, neki tvrde da zaposlenici koji prihvate korištenje umjetne inteligencije nemaju razloga za brigu. Profesor sa Stanforda Morgan Frank ranije ove godine objavio je istraživanje koje pokazuje da su isti poslovi koji su danas na udaru zbog AI-ja bili rizični i prije tehnološkog procvata. Izvršni direktor Salesforcea i milijarder Marc Benioff rekao je da njegova tvrtka zapošljava 1.000 novih diplomiranih studenata i pripravnika kako bi “jahali eksponencijalni rast umjetne inteligencije”.

Tehnološki sektor

Inače, američki Ured za popis stanovništva procjenjuje da tvrtke u tehnološki razvijenim područjima poput San Francisca, Bostona i Seattlea koriste umjetnu inteligenciju znatno više nego ostatak zemlje.

Tvrtke u tehnološkom sektoru najavile su 33.361 otkaz u travnju, što ukupno iznosi 85.411 od početka godine — povećanje od 33% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, prema podacima Challengera. To je najveći broj otkaza u tehnološkom sektoru od početka godine u posljednjih nekoliko godina. Tržišni i gospodarski uvjeti najčešće se navode kao razlog otkaza tijekom godine u cjelini, a slijede zatvaranja, umjetna inteligencija i restrukturiranje.

Mary Whitfill Roeloffs, novinarka Forbesa (link na originalni članak)